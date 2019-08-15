«Девальвационный канал»: почему рубль упал

Курс евро на бирже пробил отметку в 74 рубля. Впервые с апреля этого года. Эксперты заговорили о девальвационном канале, в который может попасть рубль и валюты развивающихся стран, если конфронтация между США и Китаем перейдет в горячую фазу.

Курс евро на Московской бирже в четверг 15 августа превысил 74 руб. После 13:00 мск стоимость единой европейской валюты достигла отметки 74,23 руб., что на 67 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Это произошло впервые с 1 апреля этого года.

При этом средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «сегодня» на Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8749 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,80 руб.

Минимальный курс евро составил 73,17 руб., максимальный — 74,235 руб. Было заключено 3797 сделок. Объем торгов составил 20932,22 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц.

В свою очередь ЦБ РФ установил курс евро с 16 августа в размере 73,45 руб.

По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,13 коп.

По данным на 19.11 мск курс доллара на московской бирже составил 73,39 рублей.

И доллар туда же

Не отстает по темпам и растет доллар. Его стоимость на Московской бирже доходила до 66,49 руб. Рост составил более половины процента.

Курс доллара превысил рубеж в 66 рублей на торгах в среду 14 августа. Курс доллара поднялся тогда сразу на 1,66%, достигнув тем самым 66,01 руб.

По данным на 19.11 мск курс доллара превысил отметку в 66,11 рублей.

Напомним, в последний раз доллар превышал отметку в 66 рублей 3 мая 2019 года.

Установленный на пятницу 16 августа Центробанком РФ курс американской валюты вырос по отношению к предыдущему дню на 68,75 копейки, до 65,89 рубля.

Снижение курса рубля происходит на фоне уменьшения мировых цен на нефть. В ходе торгов в четверг стоимость барреля марки Brent опустилась до $58,07, что на $1,41 ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Рано расслабились, господа манагеры

Нефть на этой неделе делала кульбиты. Во вторник цены выросли, отреагировав на заявление властей США о намерении отложить введение 10-процентной пошлины на ряд товаров китайского импорта до 15 декабря.

По итогам торгов 13 августа стоимость октябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже подскочила на 4,66% и составила $61,30 за баррель. Сентябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал почти на 4% — до $57,10 за баррель.

Решение президента США Дональда Трампа отложить до декабря введение новых пошлин «расслабило» инвесторов. Биржи восприняли решение президента США как своеобразное перемирие в торговой войне с Китаем.

Но в среду цены на нефть снизились после резкого роста. Стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в октябре потеряла 0,75% и составила $60,84 за баррель, фьючерсов на WTI — опускалась на 1,14% до $56,44 за баррель.

Несмотря на перенос срока введения пошлин, «ситуация хрупкая, спор далеко не разрешен», единодушно отмечали эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

«В случае усиления противостояния Вашингтона и Пекина котировки вполне могут опуститься и далее в район $55-56 в ближайшие месяцы. В свою очередь, при стабилизации положения и нахождении компромиссов возможно закрепление цен в диапазоне $60-65», — прогнозирует эксперт. руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман

Опасения по поводу снижения спроса на сырье на фоне возникновения серьезных проблем в мировой экономике перевесили весь позитив от возможного заключения сделки между США и КНР, отмечают эксперты.

При этом исследования крупнейших банков добавили причин для беспокойства. Банк Morgan Stanley выяснил, что треть всех опрошенных экспертов прогнозируют рецессию в ближайшие 12 месяцев, а это самый высокий показатель с 2011 года.

Аналитики Goldman Sachs и вовсе не верят в заключение торгового соглашения между США и КНР до конца текущего года.

Трамп всему голова

Но дешевеющая нефть — хотя и важный, но не единственный фактор, который поддавливает рубль. Ослабление рубля к евровалюте вызвано продолжением и усилением рыночного risk-off, отмечают эксперты. «Текущие настроения инвесторов приближаются к паническим, дальнейший вектор развития событий будет определяться в плоскости торговых переговоров США и Китая. Любой негатив со стороны торговой конфронтации может вывести рынки „за грань“ — если страхи все же возьмут верх над жадностью, рынки может ожидать масштабная коррекция», — говорит Антон Покатович , главный аналитик «БКС Премьер».

Если негатив по торговой сделке будет усиливаться в течение всего августа и сентября, то валюты ЕМ (развивающихся рынков) и рубль в частности «окажутся в сильном девальвационном канале», прогнозирует Покатович.

Тем не менее ослабление рубля к доллару может носить более масштабный характер в сравнении с евровалютой, уточняет эксперт.

Настроения на рынке достаточно пессимистичные, указывает Геннадий Николаев , эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

«Статистика из Китая и Германии сигнализирует о серьезных проблемах в экономике. В целом, ВВП европейских стран рос крайне вяло: средний показатель по ЕС — 0,2%, тогда как ВВП Германии и вовсе сократился на 0,1%. Все это может стать толчком к реанимации программы количественного смягчения уже в следующем месяце», — рассуждает Николаев.

Но каким образом это скажется на рубле, говорить рано.

Экономика США выглядит лучше, однако последствия торговых войн дают о себе знать: неважные данные из КНР и ЕС вызвали волну распродаж на американском рынке. Формально, происходящее на рынке играет на стороне активов из развивающихся стран: займы для инвесторов в США и ЕС подешевеют, а значит стратегия carry-trade получит свое продолжение.

«Тем не менее, если ситуация продолжит ухудшаться, то о покупках российских активах можно будет забыть — игроки будут стремиться защитить свои вложения, а не вкладывать капитал в рискованные инструменты», — резюмирует Николаев.

Снижается спрос на энергоносители, в частности, на нефть, а это мощный фактор падения национальной валюты, добавляет Иван Капустянский , ведущий аналитик Forex Optimum.

Евро не сильнее доллара

В перспективе ближайших 3-4 месяцев факторы слабости евро могут усилиться за счет действий ЕЦБ по смягчению монетарных условий. Негатива добавит и возможная реализация «жесткого» сценария Brexit.

Российские активы все меньше пользуются спросом. Например, падает интерес иностранных инвесторов к облигациям федерального займам, отмечает Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст».

В среду Минфин разместил один выпуск, у которого спрос составил 47 млрд рублей, предложение — 20 млрд рублей. А ранее, 5 июня, спрос на бумаги составлял 112 млрд рублей.

«Вероятнее всего падение рубля продолжится, и в среднесрочной перспективе евро покажет отметку 76.60 рублей, за доллар будут давать 68,30», — прогнозирует Френкель.

Вряд ли будет правильно говорить, что «евро будет падать по отношению к рублю». Курс евро так же будет расти, как и доллара.

«Ведь если плохо везде, в первую очередь «делают ноги» из рынков развивающихся стран, а именно в нашем случае — из российских бумаг и российской валюты, что отразится и на курсе евро и доллара», — заключает эксперт.