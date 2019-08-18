Эксперт: У рубля появился шанс взять реванш у доллара и евро

— Сможет ли стимулирование мировой экономики удержать рубль от дальнейшего падения?

На российском фондовом и валютном рынках на этой неделе наблюдался так называемый уход из риска. Рубль, а также индексы ММВБ и РТС дружно снижались. Потери российской валюты по отношению к доллару превысили 1,9 процента, а к евро составили 0,9 процента.

При этом российские активы проигнорировали даже заметное улучшение настроений на мировых рынках в пятницу. Вероятно, перед выходными, в которые частенько выходят новые публикации в Twitter от американского президента, инвесторы в активы РФ пока не горели желанием активно покупать.

В центре внимания между тем остаются различные политические аспекты. Так, смена ожиданий по выборам в Аргентине спровоцировала падение национальной валюты этой страны к доллару более чем на 20 процентов за несколько дней. Вероятность дефолта страны теперь очень существенная, что уже отразилось в снижении ее рейтинга. А это далеко не позитивный момент для мировой экономики и рисковых активов, таких как рубль.

Также некоторую напряженность внесла крайне слабая статистика из Поднебесной и инверсия в облигациях США, о которой писали, наверное, все экономические издания мира. Да в 7 из 10 случаях ранее инверсия действительно давала сигналы на рецессию в США. Но здесь надо обращать внимание и на другие банковские кредитные показатели, такие, например, как чистая процентная маржа, кредиты бизнесу и другие. А здесь пока, в целом, все в порядке.

Тем временем участники немного подзабыли о глобальном стимулировании по всему миру. Буквально в течение двух последних недель можно было наблюдать снижение ставок центробанками Мексики, Филиппин, Новой Зеландии, Таиланда и Индии. А немногим ранее на снижение ставок пошел американский регулятор.

Дополнительное стимулирование в мире при скоординированном участии мировых ЦБ , ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках. Безусловно, то, что было ранее, не обязательно должно случаться в будущем, но история чаще повторяется, чем наоборот.

Дополнительно стоит отметить, что пока никакого глобального выхода инвесторов из российских облигаций не происходит. Индекс государственных облигаций RGBI продолжает торговаться у своих максимальных значений. Это может свидетельствовать о том, что и в рубле мы наблюдаем несколько чрезмерные распродажи.

Поэтому не исключаю, что вблизи текущих значений доллар к рублю (66,5-67) и евро к рублю (74) движение вверх несколько приостановится или даже мы увидим небольшую коррекцию вниз.

Но, конечно, не забывайте о рисках и будьте бдительны, ведь никогда не стоит недооценивать влияние случайных факторов на рынки и особенно политических, вес которых в последнее время довольно высок.