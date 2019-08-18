Россия прощается с американскими долгами

Япония существенно нарастила покупку американских бумаг и стала крупнейшим держателем госдолга США, потеснив КНР. Россия и Китай действуют в противовес. Какая из этих двух стратегий окажется в выигрыше — пока не знает никто. Впрочем, Россия вынуждена избавляться от американских бумаг по совсем другим причинам.

Впервые с мая 2017 года крупнейшим держателем госдолга США стала Япония. ЦБ страны купил в июне трежерис — долговые обязательства США — почти на 23 млрд долларов, а за период с мая по июнь — почти на 60 млрд долларов. Это самые масштабные с 2013 года покупки Японией американских бумаг. Такие свежие данные опубликовал американский Минфин . Япония последние несколько лет с 2015 года сокращала владение американскими бумагами, однако резко поменяла стратегию со второй половины 2018 года. Теперь у Японии американских бумаг на 1,122 трлн долларов, тогда как у Китая — на 10 млрд меньше — 1,112 трлн долларов.

Таким образом, Китай перестал быть крупнейшим держателем гособлигаций США. КНР начал сбрасывать так называемее трежерис еще с начала 2018 года. В этом июне Пекин, правда, прикупил бумаг на 2,3 млрд долларов, но эта небольшая покупка погоды не делает. Тренд на снижение доли казначейских облигаций в резервах Китая налицо.

Россия выделилась тем, что в прошлом году устроила настоящую массовую распродажу американских долговых бумаг. Весной 2018 года Россия всего за пару месяцев избавилась от большей части американских облигаций. Сначала в мае она сбросила почти 50 млрд долларов, а затем в июне — еще 34 млрд долларов. В итоге от 96 млрд долларов, которые хранились в трежерис в начале 2018 года, к концу года осталось всего около 15 млрд долларов. Теперь доля трежерис снизилась уже до 10,848 млрд долларов, учитывая распродажу в июне бумаг на 1,17 млрд долларов. Для понимания, в 2010 году в американских госбумагах Россия хранила 170 млрд долларов. При этом, международные резервы ЦБ РФ все равно неуклонно растут.

Какая же стратегия сохранения и преумножения резервов — японская или российско-китайская выглядит логичней?

«Структура мирового хозяйства, очевидно, меняется. Это ставит перед руководством стран две важные задачи: предугадать, кто в новой модели станет лидером — Китай или США, и как пройти этот трансформационный период с минимальными потерями», — считает главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков.

Первая группа стран выбирает лидерство Китая, в их числе Россия и Иран. «Они активнее всех уходят от американского доллара и наращивают в структуре своих ЗВР долю юаня, золота и евро», — говорит Быков.

Вторая группа однозначно выбирает США, в частности, Япония и Великобритания. «Эти страны просто продолжают руководствоваться исключительно монетарно-экономическими факторами и сохранять существующую структуру ЗВР, в которой основа — это американский доллар и номинированные в нем гособлигации США. Они принимают решения на основе банальных финансовых причин. Рынки считают, что Федеральная резервная система в свете ухудшения экономических перспектив из-за торговой войны с Китаем продолжит снижать процентную ставку, и они торопятся вложиться в трежерис по более высоким ставкам», — говорит аналитик.

Третья группа — это неопределившиеся страны, например, Германия, Индия, Польша и другие. «Они находятся где-то посередине: вроде бы скупают золото, но при этом продолжают покупать американский государственный долг», — поясняет собеседник.

Для Китая ситуация гораздо сложнее. «Чтобы китайцы не говорили, но стратегической задачей для них является экономическая гегемония в мире, и сейчас на пути стоит лишь США. Однако массово распродавать американские государственные облигации они не могут. Во-первых, потому что это может спровоцировать обвал рынков, от чего они сами и пострадают. А во-вторых потому, что у Китая гигантский торговый оборот с США, и получаемые за экспорт американские доллары нужно куда-то девать. Если их конвертировать в юани, то это приведет к резкому росту курса китайской валюты, и как следствие к коллапсу китайской промышленности. Поэтому с одной стороны они финансово связаны с США, с другой не хотят поддерживать противника», — рассуждает Быков.

Россия в отличие от Китая смогла себе позволить более резко сократить долю госдолга США в своих резервах. Во-первых, объемы все-таки изначально были меньше, чем у крупнейших держателей, и для мировых рынков уход России ничего не значил.

С финансовой точки зрения, этот шаг сейчас может выглядеть не совсем правильным и логичным. Однако стоит вспомнить, что Россия начала массово сбрасывать американские бумаги с весны прошлого года, что совпало как раз с первым санкционным ударом по активам Олега Дерипаски . И тогда же проявилась реальная угроза, что США одним взмахом пера могут ударить по любой компании, а главное — по суверенным активам РФ. Иными словами, стало понятно, что Вашингтон может пойти на беспрецедентные меры по отношению к российским финансам, в первую очередь, номинированным в долларах, например, взять и заблокировать долларовые расчеты или запретить распоряжаться нашими международными резервами. Тем более, что американский госдолг как часть международных резервов хранится не в России, ибо таковы общие правила. Зачем же давать в долг стране, которая в любой момент может оставить Россию без части резервов?

«США могут блокировать наши операции по счетам, открытым в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке. В теории центробанки считаются независимыми от правительства структурами и не должны подвергаться санкциям, однако на деле данное правило несколько раз нарушалось. Например, средства ЦБ Ливии были заморожены в 2011 году за несколько дней до старта военной кампании в стране. Кроме того, Минфин США имеет возможность получать доступ к конфиденциальной информации по счетам и переводам всех организация, что также добавляет поводов для тревоги», — отмечает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Нарек Авакян. «Постоянное ужесточение санкций и ужасные политические отношения вынуждают российские власти перестраховываться и избавляться от всех американских активов вообще, даже от доллара. Поэтому даже несмотря на очевидные выгоды нынешних американских активов (более высокая доходность, по сравнению с европейскими, высокая ликвидность, низкие риски и т.д.) для России хранить деньги в американском долге — слишком рискованно», — говорит начальник отдела инвестидей « БКС Брокер

Китай тоже пытается защититься от США. Однако в отличие от России, Китай не может себе позволить реализовать весь свой запас трежерис. «Во-первых, это довольно сложно сделать из-за огромного объема, а во-вторых, этот пакет используется как один из аргументов в переговорах с США», — считает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров . «Кроме того, у Китая много своих проблем, особенно в последнее время, и ему тоже нужны деньги. В частности, именно этими проблемами объясняется то, что ЗВР у Народного банка КНР не растут уже больше трех лет», — добавляет Авакян.

Что касается России, то наш ЦБ не просто избавляется от американских бумаг, а диверсифицирует золотовалютные резервы. В частности, Банк России за это время увеличил долю золота, юаня и евро. Евро довольно сильно ослаб в этом году, хотя уже начал немного отыгрывать падение. А Китай продолжает девальвировать свою валюту на фоне торговой войны с США. В последние дни юань несколько раз обновлял минимумы с 2008 года. С другой стороны, как писала газета ВЗГЛЯД, вложения в золото выглядят более чем правильными. Стоимость желтого металла растет, и эксперты ждут новых исторических максимумов.

«Россия, очевидно, выбрала сторону Китая. Насколько такая позиция окажется оправданной, станет понятно лишь по итогам геоэкономической трансформации. Пока представляется, что Китай в противостоянии США проиграет, причем первый акт, этого поражения, вероятно, произойдет уже в 2020 году», — говорит Быков.

Впрочем, текущая структура российских золотовалютных резервов может оказаться парадоксально выигрышной в ближайшие годы.

«Во-первых, финансовая турбулентность, которую мы наблюдаем уже сейчас и которая в течение ближайших лет будет только усиливаться, наверняка взвинтит цены на золото. А во-вторых, проигрыш Китая может привести к сильному падению американского доллара, то есть США выиграют в валютной войне, и за счет дешевого доллара смогут ускорить помощь собственной экономике. Так что и курс юаня, и курс евро может значительно вырасти, что опять же на руку российским ЗВР», — объясняет эксперт.

Международные резервы России по данным на 9 августа составили 527,1 млрд долларов. Причем, за неделю со 2 по 9 августа они выросли сразу на 10,2 млрд долларов. Это крайне приличный недельный рост, такого не было с января 2018 года. Причина — положительная переоценка, подкрепленная покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота, объяснил Банк России.

За прошлый год российские золотовалютные резервы выросли на 8,3% до 468,5 млрд долларов. А с начала года до 9 августа прибавили еще 12,5%. За последние четыре года ЗВР России увеличились на 47%, достигнув уровня резервов Саудовской Аравии (на июнь они были 527 млрд долларов). А это четвертое место в мире по объему ЗВР.

Саудовское королевство продолжает тратить свои резервы из-за низких цен на нефть. Россия же благодаря бюджетному правилу и экономии бюджета направляет сверхдоходы от нефти дороже 40,5 долларов за баррель в резервы.