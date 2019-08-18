Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.26
$
66.20
73.61
73.55
Прогноз
19.08 – 26.08
$
65.50
73.00
Индексы и котировки Brent
58.64
+0.00 Золото
1513.26
+0.00 РТС
1239.81
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1091
–0.0018
02.08
1.1109
13.08
02.08
22.07

Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее время 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
"Рецессии не предвидится… Потребители работают. Их зарплаты растут, они тратят и откладывают деньги", — сказал Кудлоу в интервью Fox News.
"Думаю, мы в отличной форме", — добавил он.
Высказывания Кудлоу прозвучали на фоне нестабильности рынков, которые только за один день 14 августа упали на 3%. Также доходность 2-летних американских облигаций временно превышала процент по 10-летним бондам. В обычных условиях доходность краткосрочных облигаций всегда ниже, чем долгосрочных, и "отрицательная кривая доходности" часто истолковывается как предвестник экономического спада.
Тем временем президент Дональд Трамп на прошедшей неделе обрушился с новой критикой на американский центробанк — Федеральную резервную систему, которая, по мнению Трампа, слишком медленно понижает учетную ставку и тем самым недостаточно стимулирует экономику.
Другой причиной для беспокойства остается торговая война США с Китаем. Трамп отложил введение ряда ввозных пошлин с 1 сентября до 15 декабря, однако импортеры опасаются роста потребительских цен при отсутствии соглашения с КНР по торговле.
Кудлоу в своем интервью утверждал, что на данный момент никто в США от пошлин не страдает.
Последние новости
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси Посольство России высмеяло Латвию за наказание за показ "России 24" Он умирал страшной смертью, но продолжал командовать армией
Комментарии2
Рынки , Экономика , Ларри Кудлоу , Дональд Трамп , ФРС , Fox News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия прощается с американскими долгами477
В РФ зафиксирован рекордный спрос на аренду «однушек»1
У рубля появился шанс взять реванш у доллара и евро2
Нехватку лекарств и топлива прогнозируют Британии
США отказались поставлять в РФ детали для «Спектра-М»15
Видео
03:44
Против «Северного потока» предложили «новое оружие»
Экономика
05:04
Россия прощается с американскими долгами
Рынки Статьи
00:27
Ответ на санкции: Россия избавляется от госдолга США
Экономика Статьи
00:40
Паника на рынках: что спасет США
Рынки
03:28
Удар по рублю: чем грозят новые санкции
Экономика Статьи
02:02
Киев заявил о плане «Б» на случай остановки газа из РФ
Экономика
00:37
Украина готова распродать свое главное богатство
Экономика Статьи
03:19
Европа начала изымать имущество «Газпрома»
Компании
01:00
Зеленский вышел из бизнеса
Компании Другое
00:55
Богатства подо льдами: Трамп хочет купить Гренландию
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение