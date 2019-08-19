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24.07
Цены на нефть растут
RT на русском
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ещё 9
13 часов назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,93%, составив $55,38 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре поднялись на 1,09% — до $59,28 за баррель.
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