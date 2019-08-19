Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,93%, составив $55,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре поднялись на 1,09% — до $59,28 за баррель.