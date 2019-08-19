Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.65
$
66.95
74.10
74.31
Прогноз
26.08 – 02.09
$
66.00
73.80
Индексы и котировки Brent
59.76
+0.54 Золото
1500.68
–0.01 РТС
1247.53
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
19.08
1.1093
–0.0110
05.08
1.1203
15.08
05.08
24.07

Цены на нефть растут 

RT на русском + ещё 9 13 часов назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,93%, составив $55,38 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре поднялись на 1,09% — до $59,28 за баррель.
RT на русском: последние новости
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро
Рынки , Компании , Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России выросли зарплаты
Апелляция экологов против «Северного потока» отклонена
Мутко предложил зафиксировать ставку по ипотеке1
Трамп выступил за снижение базовой процентной ставки1
Курс доллара побил февральский рекорд45
Видео
00:29
России предсказали новый кризис
Экономика
03:44
Против «Северного потока» предложили «новое оружие»
Экономика
00:17
Курс доллара побил февральский рекорд
Рынки Экономика
05:04
Россия прощается с американскими долгами
Рынки Статьи
00:17
Рубль трясет
Рынки
07:45
«Опять война?»: кто станет кредитором США
Экономика Статьи
00:27
Ответ на санкции: Россия избавляется от госдолга США
Экономика Статьи
00:40
Паника на рынках: что спасет США
Рынки
03:28
Удар по рублю: чем грозят новые санкции
Экономика Статьи
02:02
Киев заявил о плане «Б» на случай остановки газа из РФ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение