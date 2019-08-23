Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»

Российские индексы растут в первые минуты торгов, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:08 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,12% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 678,23 пункта. Индекс РТС вырос на 0,33% до 1 286,82 пункта.

«Завершение текущей недели проходит в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Инвесторы ждут более четких сигналов относительно перспектив снижения процентных ставок», — описывает общую обстановку на рынках главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Роман Антонов.