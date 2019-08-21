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В Азии увидели зловещие предзнаменования масштабного кризиса 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Reuters
Экономисты заметили в Азии «зловещие» признаки долгового кризиса, подобного развернувшему с в регионе в 1997-1998 годах. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет консалтинговой компании McKinsey&Co.
Аналитики отметили, что рост задолженности компаний, уязвимость кредиторов и теневые банковские практики являются тремя основными признаками надвигающегося кризиса.
Они изучили отчетности более 23 тысяч азиатских компаний и установили, что те испытывают значительные затруднения в обслуживании своих долговых обязательств.
Как отмечается в отчете, на азиатские рынки негативно влияет замедление темпов роста мировой экономики, что сокращает доходы азиатских компаний. Кроме того, на фоне торговой войны США и Китая инвесторы предпочитают рискованным вложениям инвестиции в более надежные и поэтому менее доходные активы.
Азиатский долговой кризис произошел в 1997 году из-за предшествовавшего ему стремительного роста азиатских экономик, который сопровождался массивным притоком капитала, ростом государственного и корпоративного долга. Они в свою очередь привели к перегреву экономики. Кризис спровоцировал падение некоторых политических режимов в Азии, обвал курсов национальных валют многих стран, привел к банкротству банков и вызвал общую стагнацию экономики региона.
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Рынки , Экономика , Bloomberg
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