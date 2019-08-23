Биржи АТР растут в ожидании заявлений главы ФРС США

По состоянию на 8.07 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,48% — до 2897,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 1578,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,48%, до 26173,59 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,01%, до 1951,01 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,31% — до 20691,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,11%, до 6509 пунктов.

Позднее в пятницу состоится выступление Пауэлла в рамках экономического симпозиуме в Джексон-Хоуле. Трейдеры ожидают, что Пауэлл даст некоторые сигналы относительно дальнейшего направления монетарной политики в США. В то же время глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии, входящего в ФРС, Патрик Харкер заявил в четверг о том, что экономика США не нуждается в дополнительных стимулах и в дальнейшем снижении ставки.

Аналитик OANDA Джеффри Холли (Jeffrey Halley) сказал агентству Франс Пресс, что р