Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.35
$
66.20
73.31
73.28
Прогноз
26.08 – 02.09
$
67.00
74.04
Индексы и котировки Brent
58.73
+0.20 Золото
1523.90
–0.26 РТС
1268.45
–1.26
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1133
–0.0047
08.08
1.1180
20.08
09.08
29.07

Биржи АТР растут в ожидании заявлений главы ФРС США 

Прайм + ещё 14 11 часов назад
Фото: globallookpress.com
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.07 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,48% — до 2897,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 1578,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,48%, до 26173,59 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,01%, до 1951,01 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,31% — до 20691,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,11%, до 6509 пунктов.
Позднее в пятницу состоится выступление Пауэлла в рамках экономического симпозиуме в Джексон-Хоуле. Трейдеры ожидают, что Пауэлл даст некоторые сигналы относительно дальнейшего направления монетарной политики в США. В то же время глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии, входящего в ФРС, Патрик Харкер заявил в четверг о том, что экономика США не нуждается в дополнительных стимулах и в дальнейшем снижении ставки.
Аналитик OANDA Джеффри Холли (Jeffrey Halley) сказал агентству Франс Пресс, что р