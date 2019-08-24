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«Такой Китай нам не нужен»: Трамп вызвал падение индексов в США 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Глава ФРС Джером Пауэлл разочаровал рынки, ожидавшие от него конкретики по поводу дальнейших действий монетарных властей США. Он отделался общими фразами о том, что ФРС пристально следит за развитием событий. Теперь рынки гадают — хватит ли у президента США Дональда Трампа сил уволить главу ФРС или Пауэлл прогнется и снизит ставку на следующем заседании. Между тем доллар США опять торгуется выше 66 рублей.
Центральным звеном проходящей сейчас, в течение трех дней 22-24 августа в американском Джексон-Хоуле конференции центробанков развитых стран стало выступление главы ФРС Джером Пауэлла. Рынки ожидали от политика хотя бы легкого намека на то, что ФРС намерен делать в ближайшем будущем. Есть говорить конкретно, то ждать ли снижения ставки.
До выступления Пауэлла рынки пребывали в нервном ожидании. Но выступление главы ФРС немного разочаровало рынки — Пауэлл умудрился не сказать ничего. Он не дал никакого четкого сигнала о том, куда может сдвинуться ставки ФРС в будущем, да и вообще о том, есть ли перспективы ее изменения, не сказал.
Глава ФРС сообщил, что необходимо «сосредоточиться на том, как развитие торговли влияет на прогнозы и скорректировать политику для продвижения наших целей».
Пауэлл заявил также, что торговая политика остается вызовом для американского центробанка, намекнув при этом на торговые войны, которые ведет нынешняя администрация Дональда Трампа, в первую очередь, с Китаем.
Выступление Джерома Пауэлла обещало дать много полезной информации о настроениях управляющих и планов ФРС о внесении изменений в монетарную политику.
Однако политик был максимально сдержан, вероятно, вынеся урок предыдущих выступлений, когда одно его слово оказало сильное влияние на рынки.
Напомним, после последнего заседания ФРС Джером Пауэлл в рамках своего выступления заявил, что текущее снижение не является началом длительного тренда, а является «коррекционным явлением в середине цикла».
В результате эффект от снижения ставки оказался ничтожным, курс доллара не изменился по отношению к другим валютам, напоминает руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев.
Трамп отреагировал на выступление главы ФРС довольно яростно.
«У нас очень сильный доллар и очень слабая ФРС. Я их сильно «проработаю» и все будет в порядке. Единственный вопрос: кто наш главный враг? — Председатель Пауэлл или Председатель Си?», — написал Трамп в своем твиттере.
Американская торговая сессия тоже не обошлась без сюрприза от Китая. Reuters сообщил, что Пекин готовит импортные пошлины на $75 млрд — на товары американского экспорта в КНР. И пошлины начнут действовать с 1 сентября и продлятся до 15 декабря. В целом подобный ответ Пекина ожидался. Тем не менее, фьючерсы на американские индексы отреагировали на эти новости падением.
Трамп распорядился, чтобы все американские компании, работающие в Китае или с Китаем, искали другие варианты бизнеса.
«Наша страна теряла триллионы долларов в торговле с Китаем в течение многих лет. Они воровали нашу интеллектуальную собственность на сотни миллиардов в год. Я больше этого не допущу! Нам Китай не нужен. Вообще без них будет только лучше», — продолжил бушевать президент США.
Российский рынок негативно отреагировал на новости из Китая, которые говорят о продолжении торговой войны. Да и речь Пауэлла отечественный рынок не взбодрила. Рубль получил удар от нефти, которая упала до отметки в $ 58,52 за баррель, потеряв 2,34% стоимости.
Российский рынок отреагировал на речь Пауэлла и новое напряжение в торговой войне США и Китая снижением. Индекс московской биржи на момент закрытия торгов к 19:00 снизился на 0,54% — до 2.660,74, индекс РТС упал на 1,11%, до отметки в 1.268,45, а индекс широкого рынка — минус 0,57% и 1.917,68.
Мировые валюты по отношению к рублю на торгах в Москве выросли.
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что на следующем заседании ФРС снова опустит ставку на 25 б.п.
Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович считает, что в сложившихся на рынке условиях курс доллара будет находиться в диапазоне 66-67 рубля в перспективе следующей недели.
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Комментарии
Рынки , Статьи , Экономика , Джером Пауэлл , Артем Деев , Антон Покатович , Дональд Трамп , ФРС , Reuters
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