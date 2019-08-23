Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 23 августа.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,07%, составив $55,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,17% — до $60,02 за баррель.