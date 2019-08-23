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Мировые цены на нефть растут
RT на русском
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ещё 6
11 часов назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 23 августа.
Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,07%, составив $55,39 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,17% — до $60,02 за баррель.
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