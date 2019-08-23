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Нефть марки WTI дешевеет после новостей из Китая 

News.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Цена на нефть марки WTI снижается после новостей из Китая о вводе Пекином новых пошлин на товары из США.
Как сообщает агентство экономических новостей «Прайм», по состоянию на 15:26 пятницы 23 августа, цена на WTI снизилась на 3%, до 53,56 долларов за баррель. Также упали цены на североморскую нефтяную смесь Brent — на 2,52%, до 58,41 доллара за баррель.
Снижение цен вызвано решением комитета по тарифам Госсовета Китая, который ввёл дополнительные пошлины на ввоз товаров из США объёмом 75 миллиардов долларов в год. Новые ограничения вступят в силу в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря, сообщал News.ru
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