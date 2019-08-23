Нефть марки WTI дешевеет после новостей из Китая

Цена на нефть марки WTI снижается после новостей из Китая о вводе Пекином новых пошлин на товары из США.

Как сообщает агентство экономических новостей «Прайм», по состоянию на 15:26 пятницы 23 августа, цена на WTI снизилась на 3%, до 53,56 долларов за баррель. Также упали цены на североморскую нефтяную смесь Brent — на 2,52%, до 58,41 доллара за баррель.