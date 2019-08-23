Китай обвалил нефть

Российский рубль и рынок российских акций идут вниз после того, как Китай анонсировал введение ответных пошлин на товары американского импорта объемом 75 миллиардов долларов, следует из данных Московской биржи

Курс преодолел отметку выше 66 рублей за доллар, хотя в начале дня торговался на уровне 65,6 рубля. Индекс Мосбиржи падал на 0,65 процента до 2657,68 пункта, после чего почти восстановился, а индекс РТС — на 1,12 процента, до 1268,29 пункта.

Нефть также испытала давление. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent доходил до 58,39 доллара за баррель (падение 2,1 процента), а WTI — до $53,66 за баррель (3,05 процента). Коррекция не смогла отыграть и половины падения.

Китайские пошлины вступят в силу в два этапа, в те же дни, что и американские — 1 сентября и 15 декабря. Кроме того, с 15 декабря Пекин запустит 25-процентные пошлины на американские автомобили и 5-процентные — на автозапчасти и комплектующие. Их действие было приостановлено в апреле.