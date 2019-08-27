Минприроды РФ предупредило о конце эпохи «легкой нефти»

Добыча падает на большей части нефтяных месторождений, доля месторождений, где добывать нефть сложно, в России выросла до 60%, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на встрече с крупными недропользователями в Югре.

"На большей части месторождений мы видим тенденцию "падающей добычи", причём не только в России, но и по всему миру. Прирост возможен только двумя путями. Первый — через поиск и открытие новых месторождений, и второй — с помощью увеличения нефтеотдачи пластов. До 80% запасов промышленных категорий находится на действующих промыслах, при этом доля трудноизвлекаемых выросла до 60%", — отметил Дмитрий Кобылкин.

Его слова приводит пресс-служба Минприроды.

Министр уточнил, что будут созданы специальные полигоны для тестирования нетрадиционных технологий добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Они найдут свое применение на выработанных и обводнённых месторождениях.

"Все понимают, что задачи по приросту стратегических запасов имеют национальное значение, поэтому мы открыты к диалогу, как всегда, готовы к конструктивной работе с недропользователями", — сказал Кобылкин.

Министр уточнил, что его ведомство формирует систему налоговых вычетов для недропользователей, которые ведут геологоразведку, а также рассматривает установление гарантий для иностранных инвесторов, которые будут вести добычу в РФ.