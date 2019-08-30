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Цены на нефть изменяются разнонаправленно на коррекции и в ожидании урагана в США 

Прайм + ещё 10 30 августа 2019
Цены на нефть изменяются разнонаправленно
Фото: РИА Новости
Нефть в пятницу утром торгуется без единой динамики на фоне коррекционных настроений с одной стороны и ожиданий урагана в США — с другой, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.44 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,1%, до 60,55 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,16%, до 56,62 доллара за баррель.
Коррекционное снижение цены нефти марки WTI отмечается после трехдневного роста, который произошел на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) и минэнерго страны. Обе статистики показали гораздо большее сокращение запасов сырья в стране, чем ожидалось.
В то же время поддержку ценам на нефть оказывают ожидания приближающегося к западному побережью США урагана "Дориан". Губернаторы штатов Флорида и Джорджия уже объявили режим чрезвычайного положения. Трейдеры опасаются перебоев в работе нефтедобывающих платформ, если ураган придет в Мексиканский залив в выходные.
Старший аналитик и брокер Tradition Energy Джин Макджиллиан (Gene McGillian), мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что рынок "застрял в текущем диапазоне" — цена на WTI в районе 55 долларов за баррель, на Brent — около 60 долларов за баррель.
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Комментарии
Рынки , Компании , Цена на нефть , Минэнерго , Bloomberg
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