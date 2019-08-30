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Фондовые торги в России открылись в плюсе 

Банки.ру 30 августа 2019
Фондовые торги в России открылись в плюсе
Фото: Reuters
Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,09% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 716,69 пункта. Индекс РТС вырос на 0,05% до отметки 1 285,54.
«Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга уверенным повышением на фоне ряда корпоративных историй и общей склонности инвесторов к риску. Долларовый индикатор остановил рост у сопротивления 1 290 пунктов, а рублевый индекс поднялся выше сопротивления 2 710 пунктов, что открывает ему дорогу к движению в районе 2 750 пунктов. Ближайшими поддержками для индексов выступают уровни 2 680 пунктов (для Мосбиржи) и 1 270 пунктов (для РТС)», — прокомментировала аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова.
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Рынки , Елена Кожухова , Московская биржа
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