Белоруссия увеличила тариф на транзит нефти из РФ

Белоруссия увеличила тариф на транзит нефти из России

С 1 сентября Белоруссия увеличила тариф на транспортировку нефти по расположенному на территории страны участку нефтепровода "Дружба", передает РИА "Новости".

Отмечается, что это произошло в рамках достигнутых Москвой и Минском договоренностей. При этом тариф повышен на 3,7%.

Как уточняется, новый тариф будет действовать до конца текущего года. Решение было принято для того, чтобы компенсировать белорусской стороне потери от транспортировки грязной нефти.