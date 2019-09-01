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Белоруссия увеличила тариф на транзит нефти из России 

Газета.Ru + ещё 10 17 часов назад
Белоруссия увеличила тариф на транзит нефти из РФ
Фото: РИА Новости
С 1 сентября Белоруссия увеличила тариф на транспортировку нефти по расположенному на территории страны участку нефтепровода "Дружба", передает РИА "Новости".
Отмечается, что это произошло в рамках достигнутых Москвой и Минском договоренностей. При этом тариф повышен на 3,7%.
Как уточняется, новый тариф будет действовать до конца текущего года. Решение было принято для того, чтобы компенсировать белорусской стороне потери от транспортировки грязной нефти.
Ранее совет директоров "Транснефти" принял решение установить сумму компенсации на уровне $15 за баррель некондиционной нефти. Грузоотправители должны будут документально подтвердить понесенные убытки
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Рынки , Экономика , Транснефть , РИА Новости
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