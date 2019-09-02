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Курс юаня упал до рекордного минимума 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 13 часов назад
Курс юаня упал до рекордного минимума
Фото: EPA
Народный банк Китая в понедельник понизил курс юаня на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за доллар, что стало минимальным значением с 13 марта 2008 года, сообщил регулятор.
Член Академии социальных наук Китая Юй Юндин заявил в связи с этим, что наблюдатели уделяют слишком много внимания незначительным колебаниям китайской валюты.
«Мы слишком сильно беспокоимся о колебаниях юаня в то время, когда надо придать ему некоторую степень гибкости. Сейчас мы запугиваем сами себя: даже если курс юаня изменится с 7 до 7,1 (за доллар — прим. ВЗГЛЯД), у Китая не будет больших проблем. Будет курс 7, 7,1 или же 7,2, или даже 6,9 или 6,95 — разница не такая уж и большая. Нам нужно только верить в экономику Китая», — передает ТАСС слова эксперта.
Ранее курс доллара в Китае превысил психологическую отметку в семь юаней. Это произошло через несколько дней после того, как США официально обвинили Китай в манипулировании валютой.
Напомним, в августе курс юаня плавно снижался, 12 августа китайский ЦБ понизил курс на 75 базисных пунктов. Курс составляет 7,0211 юаня за доллар, что составило минимальный показатель со 2 апреля 2008 года.
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