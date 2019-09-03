Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,18% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 768,08 пункта. Индекс РТС снизился на 0,28% — до отметки 1 305,61.