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Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру + ещё 8 3 часа назад
Фондовые торги в РФ открылись в минусе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,18% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 768,08 пункта. Индекс РТС снизился на 0,28% — до отметки 1 305,61.
«Российский рынок вчера смог продемонстрировать восходящую динамику, что было поддержано ростом «голубых фишек. Учитывая тот факт, что на утро вторника настроения на рынках скорее умеренно негативные, сегодня стоит ожидать проторговку индексом МосБиржи диапазона 2 760—2 800 пунктов. Сопротивлением к движению к историческим максимумам выступает уровень 2 780 пунктов.», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.
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Рынки , Роман Антонов , Промсвязьбанк , Московская биржа
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