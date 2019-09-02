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Евро обновил двухлетний минимум 

Рамблер + ещё 8 13 часов назад
Евро стремится на дно
Фото: РИА Новости
Курс евро достиг минимума п отношению к доллару с мая 2017 года, сообщает издание «Прайм». По состоянию на вечер понедельника 2 сентября за единицу европейской валюты давали 1,0957 доллара.
Эксперты склонны связывать снижение стоимости евро с торговым конфликтом США и КНР, который негативно сказывается на развитие европейской экономики. При этом аналитики не исключают влияние на европейскую валюту опубликование статданных, согласно которым индекс деловой активности промышленного производства в еврозоне в конце лета вырос. Таким образом давление на европейскую валюту возросло.
Впрочем основной в списке причин ослабления евро, по словам экспертов, является сохраняющаяся торговая напряжённость.
"В мире валютных рынков очень мало мест, где можно было бы скрыться в случае усиления напряженности в торговле, поскольку валюты стран с растущим рынком, как и евро, особенно уязвимы из-за торговых связей США и Китая", —цитирует издание слова главы макро-стратегии State Street Global Advisors Тимоти Графа.
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Рынки , Экономика
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