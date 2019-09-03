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Фунт стерлингов обвалился 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фунт стерлингов обвалился
Фото: globallookpress.com
Фунт стерлингов 3 сентября опустился к доллару до минимума за почти три года из-за растущей обеспокоенности инвесторов по поводу Brexit без сделки. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Британская валюта по состоянию на 10:30 по московскому времени дешевела до 1,1968 доллара, что является самым сильным падением фунта стерлингов с октября 2016-го, когда она опускалась до уровня 1,22 доллара.
В июле британская валюта из-за ситуации вокруг Brexit уже опускалась до минимальных значений апреля, а затем и марта 2017 года.
Британия должна была покинуть ЕС еще в марте, но парламент страны несколько раз отклонял предложение на тот момент премьер-министра Терезы Мэй по условиям сделки с Брюсселем. Лондон получил отсрочку до 12 апреля, а затем и до 31 октября. До этого момента стороны должны разработать соглашение, которое удовлетворит и Лондон, и Брюссель. Однако аналитики отмечают, что вероятность «жесткого» выхода из ЕС без сделки сохраняется.
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Комментарии
Рынки , Тереза Мэй , ЕС
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