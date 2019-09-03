Фунт стерлингов обвалился

Фунт стерлингов 3 сентября опустился к доллару до минимума за почти три года из-за растущей обеспокоенности инвесторов по поводу Brexit без сделки. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Британская валюта по состоянию на 10:30 по московскому времени дешевела до 1,1968 доллара, что является самым сильным падением фунта стерлингов с октября 2016-го, когда она опускалась до уровня 1,22 доллара.

В июле британская валюта из-за ситуации вокруг Brexit уже опускалась до минимальных значений апреля, а затем и марта 2017 года.