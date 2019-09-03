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Чуйченко сообщил об общей проблеме России и Китая на западных рынках 

РИА Новости 9 часов назад
Раскрыты проблемы РФ и КНР на западных рынках
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
СМИ России и Китая сталкиваются с недобросовестной конкуренцией и дискриминацией на рынках западных стран, заявил в рамках медаифорума двух стран в рамках "нулевого" дня Восточного экономического форума вице-премьер РФ Константин Чуйченко.
"Россия является одним из крупнейших медиарынков Европы, Китай — крупнейшим медийным рынком Азии. Мы обладаем крайне успешными интернет-ресурсами на национальных языках. Наши СМИ сталкиваются с похожими вызовами. Это недобросовестная конкуренция, дискриминация на рынках многих западных стран, поиск новых точек роста в условиях цифровой трансформации экономики", — сказал он.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Рынки , Экономика , Константин Чуйченко , РИА Новости
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