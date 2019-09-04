Мировые цены на нефть растут в ходе торгов

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 4 сентября.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,54%, составив $54,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,39% — до $58,49 за баррель.