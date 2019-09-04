Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
04.09
$
66.9072
+0.2837
€
73.2032
+0.0306
ММВБ
04.09 12:00
$
66.3925
–0.0625
€
73.1100
–0.0225
Forex
04.09 13:00
$
66.4070
–0.0200
€
73.1531
–0.0525
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.72
$
66.53
€
73.05
€
69.85
Прогноз
09.09 – 16.09
$
67.50
€
73.58
Индексы и котировки
Brent
58.52
+0.21
Золото
1538.69
+0.01
РТС
1324.49
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1016
–0.0084
20.08
1.1100
01.09
21.08
09.08
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов
RT на русском
+
ещё 2
5 часов назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 4 сентября.
Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,54%, составив $54,23 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,39% — до $58,49 за баррель.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к доллару и евро
Рубль растёт к евро на открытии торгов
Рубль растёт к доллару и евро
Рынки
,
Компании
Читайте также
На Камчатке создадут курорт международного класса
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Индия задумали строить самолеты
РФ и Индия хотят производить ядерное топливо
Путин назвал Индию ключевым партнером России
«Русгидро» и Якутия договорились о создании ЕТО
Российские сумоисты победили японцев в матче на ВЭФ
Видео
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика
Личный счет
00:35
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
Экономика
Другое
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
01:18
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение
Личный счет
Компании
00:56
Зеленский анонсировал распродажу Украины
Экономика
04:13
Северный морской путь движется к президентской цели
Экономика
Статьи
00:32
Германия оказалась на грани кризиса
Экономика
02:52
Украина оценила риски «Турецкого потока»
Экономика
Компании
03:52
Украина готовится к распродаже госсобственности
Экономика
Компании
03:24
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
Экономика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение