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Биржи АТР торгуются без единой динамики на внешнеторговой неопределенности и статистике 

Прайм 4 часа назад
Биржи АТР торгуются без единой динамики
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику в среду на фоне нерешенного торгового конфликта между США и Китаем, а также на данных о ВВП Австралии и деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,22%, до 2936,68 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,24%, до 1621,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 1,18%, до 25830,19 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,16%, до 1968,6 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,05%, до 20615,24 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,5%, до 6541 пункта.
Ключевым фактором, на котором сосредоточены инвесторы, остаются торговые отношения между США и Китаем. Рынки ждут очередного раунда переговоров сторон, запланированного на сентябрь, чтобы получить ясность в перспективах разрешения их продолжительного торгового конфликта.
Трейдеры также обратили внимание на то, что американские рынки во вторник закрылись снижением, достигавшим 1%. Инвесторов разочаровали данные Института управления поставками США, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе снизился до 49,1% с июльских 51,2%. Аналитики ожидали снижения индикатора только до 51,1%. Показатель стал минимальным с 2016 года, когда индекс достиг уровня в 48%.
"Японские инвесторы реагируют на динамику на рынках США и данные индекса ISM. На рынке доминирует выжидательная позиция", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Mizuho Securities.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает и статистика из Австралии, согласно которой ВВП страны во втором квартале в квартальном выражении вырос на 0,5%, как и ожидалось. При этом в годовом исчислении рост показателя замедлился до 1,4% с 1,8% кварталом ранее.
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Комментарии
Рынки , France-Presse
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