Новые антирекорды: что будет с курсом рубля

Опрошенные «Газетой.ру» эксперты считают , что после подорожания доллара до 67 рублей российскую валюту ожидает дальнейшее падение. Накануне, 3 сентября, курс доллара на Московской бирже поднимался до 67,02 рубля (на 0,33 процента) впервые с 20 августа.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев считает, что в ближайшее время рубль продемонстрирует новые антирекорды: курс может опуститься до 67,3 рубля за доллар.

По мнению Николаева, рубль слабеет из-за сезонного ухудшения платежного баланса, торговых войн, снижения стоимости сырья, а также конвертации высоких дивидендов российских компаний в валюту нерезидентами.

Самым мощным фактором давления на рубль эксперт назвал обвал рынка в Аргентине и падение кредитного рейтинга страны до дефолтного.

«Для крупных фондов ситуация в Латинской Америке стала неожиданностью: они терпят серьезные убытки, и многие безнадежно застряли в аргентинских активах, не успев вовремя продать их», — объяснил он.

Из-за этого они вынуждены закрывать позиции, открытые в других развивающихся странах. По мнению Николаева, если ситуация в Аргентине не разрешится в ближайшее время, то валюты развивающихся стран продолжат дешеветь.

Валютный стратег польского банка PKO Ярослав Косатый выступил с более негативным прогнозом. По его мнению, к концу 2019 года российская валюта подешевеет на девять процентов, а курс доллара вырастет до 69 рублей.

Директор офиса продаж « БКС Брокер » Вячеслав Абрамов рассказал, что ослабление рубля в начале осени связано с возвращением волатильности на рынки.

«Сезоны отпусков подошли к концу, и инвестиционные банкиры вернулись на рабочие места», — объяснил он.

В условиях торговых войн США и Китая и замедления темпов роста мировой экономики спрос инвесторов на рисковые активы снижается. По словам эксперта, это и приводит к падению курса валют развивающихся рынков. На рубль также оказало давление снижение нефтяных цен до 57 долларов за баррель марки Brent, добавил Абрамов.