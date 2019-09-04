Новые антирекорды: что будет с курсом рубля 

Опрошенные «Газетой.ру» эксперты считают, что после подорожания доллара до 67 рублей российскую валюту ожидает дальнейшее падение. Накануне, 3 сентября, курс доллара на Московской бирже поднимался до 67,02 рубля (на 0,33 процента) впервые с 20 августа.
Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев считает, что в ближайшее время рубль продемонстрирует новые антирекорды: курс может опуститься до 67,3 рубля за доллар.
По мнению Николаева, рубль слабеет из-за сезонного ухудшения платежного баланса, торговых войн, снижения стоимости сырья, а также конвертации высоких дивидендов российских компаний в валюту нерезидентами.
Самым мощным фактором давления на рубль эксперт назвал обвал рынка в Аргентине и падение кредитного рейтинга страны до дефолтного.
«Для крупных фондов ситуация в Латинской Америке стала неожиданностью: они терпят серьезные убытки, и многие безнадежно застряли в аргентинских активах, не успев вовремя продать их», — объяснил он.
Из-за этого они вынуждены закрывать позиции, открытые в других развивающихся странах. По мнению Николаева, если ситуация в Аргентине не разрешится в ближайшее время, то валюты развивающихся стран продолжат дешеветь.
Валютный стратег польского банка PKO Ярослав Косатый выступил с более негативным прогнозом. По его мнению, к концу 2019 года российская валюта подешевеет на девять процентов, а курс доллара вырастет до 69 рублей.
Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов рассказал, что ослабление рубля в начале осени связано с возвращением волатильности на рынки.
«Сезоны отпусков подошли к концу, и инвестиционные банкиры вернулись на рабочие места», — объяснил он.
В условиях торговых войн США и Китая и замедления темпов роста мировой экономики спрос инвесторов на рисковые активы снижается. По словам эксперта, это и приводит к падению курса валют развивающихся рынков. На рубль также оказало давление снижение нефтяных цен до 57 долларов за баррель марки Brent, добавил Абрамов.
Глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что сложности появились еще в начале августа, когда стало известно о сорванных торговых переговорах США и Китая и введенных ими взаимных пошлинах. После этого в течение недели обвалился курс юаня, А цена барреля нефти упала ниже 60 долларов. В это же время Федеральная резервная система США заявила о снижении ключевой ставки, и курс доллара укрепился к другим мировым валютам.