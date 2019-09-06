СПГ-мания на Восточном экономическом форуме

Во второй день проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке компании "Новатэк" "Роснефть" объявили о планах реализации ряда проектов в области производства сжиженного природного газа (СПГ). По оценкам "Новатэка", в настоящее время спрос на СПГ в мире составляет 320 млн т/г, а к 2030 году вырастит до 700 млн т/г.

Сейчас имеющиеся мощности позволяют России производить до 30 млн т СПГ в год. Это заводы, построенные в рамках проектов "Ямал СПГ" и "Сахалин — 2", а малотоннажное производство находится в городе Высоцк. Доля РФ в мировом производстве СПГ составляет 9%. По мнению министра энергетики РФ Александра Новака , что после запуска завода "Арктик СПГ — 2" она возрастет до 14%.

Решение принято, второй СПГ-завод появится в Арктика

"Арктик СПГ — 2" — второй после "Ямал СПГ" масштабный проект "Новатэка", который предусматривает строительство завода для производства СПГ на Гыданском полуострове и экспортного терминала "Утренний". Основными потребителями продукции "Арктик СПГ — 2" должны стать в первую очередь страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Во время ВЭФ было объявлено о принятии окончательного инвестиционного решения по проекту "Арктик СПГ — 2".

В официальном сообщении "Новатэка" говорится, что первая очередь завода будет запущена в эксплуатацию в 2023 году, вторая и третья — в 2024 и 2026 годах соответственно. Мощность завода составит 19,8 млн т/г — три производственные линии 6,6 млн т/г каждая. Партнерами "Новатэка" в проекте выступают французская Total , китайская CNOOC, CNOPC — дочерняя структура CNPC, крупнейшей нефтегазовой компании КНР — и Japan Arctic LNG — консорциум японских гигантов Mitsui и JOGMEC. Все зарубежные партнеры имеют долю участия 10%, "Новатэк" намерен сохранить за собой 60% акций.

Ресурсной базой "Арктик СПГ — 2" является Утреннее нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в северной части Гыданского полуострова и в акватории Обской губы. По состоянию на 31 декабря 2018 года доказанные и вероятные запасы (2P по стандартам PRMS) составляют 1,138 трлн куб. м газа и 57 млн т нефти и газового конденсата.

По российской классификации запасы месторождения достигают фантастического объема 1,978 трлн куб. м и 105 млн т жидких углеводородов. Наличие огромной ресурсной базы и низкая себестоимость добычи — менее $1/млн BTU — и поддержка со стороны государства делают проект привлекательным для инвесторов и повышают его конкурентоспособность.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон уточнил смету проекта. Она составляет 21,3 млрд — незначительно больше, чем озвучивалось ранее. Михельсон также добавил, что привлечение новых партнеров в "Арктик СПГ — 2" не рассматривается.

"Новатэк" планирует продавать часть газа на спотовом рынке, но такие продажи составят менее половины от доли российской компании — менее 30% от общего объема производства СПГ, предусмотренного в рамках проекта. Реалиации СПГ на спотовом рынке будет способствовать строительство терминала для хранения и перевалки СПГ на Камчатке. По словам Михельсона, участники "Арктик СПГ — 2" проявляют интерес к этому проекту, но "Новатэк" рассматривает возможность привлечения других партнеров к строительству терминала. Терминал на Камчатке позволит создать крупный хаб (распределительный центр), который обеспечить возможность реализации СПГ по спотовым ценам.

Успешная реализация проекта "Арктик СПГ — 2" выведет "Новатэк" в лидеры среди производителей СПГ в мире.

Михельсон проговорился

Во время общения с представителями СМИ на форуме глава "Новатэка" сообщил, что следующим крупным проектом компании станет "Арктик СПГ — 1". В рамках этого проекта будет построен еще один завод по производству СПГ мощностью 19,8 млн т/г. Михельсон заявил, что терминал "Утренний" — предназначенный для экспорта продукции "Арктик СПГ — 2" — еще на стадии проекта "запланирован не на три линии, а на шесть". Сейчас ведутся работы над формированием ресурсной базы для очередного арктического проекта "Новатэка".

"Арктик СПГ — 1" в конце августа 2019 года выиграл аукцион на право разработки Солетко-Ханавейского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Месторождение также расположено на Гыданском полуострове, его запасы согласно российской квалификации по категории C1+C2 пока невелики — 154,7 млрд куб. м. Однако ресурсный потенциал достигает 2,18 млрд куб. м газа и 212 млн т жидких углеводородов.

"Новатэку" предстоит провести геологоразведочные работы, чтобы подтвердить объем запасов. Российское правительство рассматривает вопрос предоставления налоговых льгот для привлечения инвесторов в арктические проекты. Ожидается, что "Арктик СПГ — 1" получит такие же льготы, какие были предоставлены проектам "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ — 2".

Кроме того, "Новатэк" планирует реализовать другой проект — "Обский СПГ". В ходе этого проекта компания планирует производить 5 млн т СПГ в год. Этот проект российская компания будет осуществлять самостоятельно, используя отечественную технологию сжижения природного газа "Арктический каскад", которая должна быть опробована на дополнительной четверной производственной линии завода "Ямал СПГ" мощностью до 1 млн т/г.

Рискованный проект "Роснефти"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин — крупнейшей нефтяной компании России — также объявил о решении построить завод "Дальневосточный СПГ". Предприятие мощностью 6,2 млн т/г разместится в районе поселка Де-Кастри на побережье Татарского пролива — там же, где был построен нефтяной экспортный терминал в рамках проекта "Сахалин — 1". Более того, Сечин заявил, что строительство завода начнется уже в текущем году. Однако Новак уточнил, что решение о строительстве завода "Дальневосточный СПГ" только предстоит принять, после чего начнется проектирование.

"Дальневосточный СПГ" станет составной частью проекта "Сахалин — 1", участие в котором помимо "Роснефти" принимают американская Exxon Neftegaz Ltd. — дочерняя структура ExxonMobil — индийская ONGC и японская SODECO. При этом, оператором проекта является Exxon Neftegaz Ltd. с долей участия 30%, а "Роснефть" располагает всего 20% акций.

Строительство СПГ-завода в Де-Кастри рассматривался в течение последних пяти лет, но по экономическим, конъюнктурным или политическим соображениям постоянно откладывалось.

В июне 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении права на экспорт СПГ компаниям "Роснефть", "Новатэк" и "Газпром" . Но руководство "Роснефти" не воспользовалось этой возможностью, решив, что сможет добиться полной либерализации экспорта газа и получить доступ к экспортной трубе "Газпрома". Однако "Газпром" сумел отстоять монополию на экспорт трубопроводного газа, несмотря на давление со стороны российских регуляторов.

После получения права на экспорт СПГ "Новатэк" приступил к практической реализации проекта "Ямал СПГ", а "Роснефть" продолжала надеяться на получение права экспортировать трубопроводный газ в порядке исключения. Надежды не оправдались, несмотря на огромный административный ресурс Сечина и его команды.

"Роснефть" и ее партнеры отклонили многократные предложения о поставках газа, добываемого на месторождениях "Сахалин — 1", на контролируемый "Газпромом" СПГ-завод у поселка Пригородное, построенный в рамках проекта "Сахалин — 2". "Роснефть" намерена строить свой завод, чтобы монетизировать добываемый на Сахалине газ.

Однако до начала строительства "Роснефть" должна выяснить отношения со своим бывшим "стратегическим партнером" ExxonMobil. В 2015 году, поле событий на Украине и в Крыму, западные страны во главе с США ввели антироссийские санкции, под которые попала "Роснефть". ExxonMobil вышла из всех совместных проектов с "Роснефтью" за исключением "Сахалина — 1", который реализуется на условиях соглашения о разделе продукции и очень выгоден для его участников. Поскольку дочерняя компания ExxonMobil остается оператором проекта "Сахалин — 1", она может — по политическим или иным мотивам — заблокировать реализацию проекта "Дальневосточный СПГ".

По словам Сечина, основным потребителем продукции "Дальневосточного СПГ" станет Япония. Эта стран остается крупнейшим потребителем СПГ в мире и заинтересована в увеличении поставок с Сахалина. Географическая близость завода в Де-Кастри к основным рынкам сбыта должна обеспечить высокую рентабельность проекта, но из-за участия американцев его успешная реализация вызывает опасения. Кроме того, ресурсная база "Сахалина-1" не столь велика, как у проектов "Новатэка" или "Газпрома" — потенциальные извлекаемые запасы газа составляют менее 500 млрд куб. м.