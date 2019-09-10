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ЦБ назвал причину обвала рубля в августе 

BFM.RU + ещё 4 1 час назад
ЦБ назвал причину обвала рубля в августе
Фото: РИА Новости
Центробанк связал падение курса рубля в августе со сделками, которые проводили на бирже неназванные крупные игроки. По итогам августа курс национальной валюты упал на 5%, что стало сильнейшим снижением за прошедший год, говорится в отчета ЦБ.
В документе отмечается, что аналогичным образом в августе снижались и курсы других государств с формирующими рынками, что объясняется «опасениями эскалации торговых войн и замедления мировой экономики». В то же время указывается, что скачок курса до отметки в 67 рублей за доллар, а затем быстрое снижение — связан с операциями крупных участников валютного рынка.
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Рынки , Центральный банк России
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