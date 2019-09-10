ЦБ назвал причину обвала рубля в августе

Центробанк связал падение курса рубля в августе со сделками, которые проводили на бирже неназванные крупные игроки. По итогам августа курс национальной валюты упал на 5%, что стало сильнейшим снижением за прошедший год, говорится в отчета ЦБ.

В документе отмечается, что аналогичным образом в августе снижались и курсы других государств с формирующими рынками, что объясняется «опасениями эскалации торговых войн и замедления мировой экономики». В то же время указывается, что скачок курса до отметки в 67 рублей за доллар, а затем быстрое снижение — связан с операциями крупных участников валютного рынка.