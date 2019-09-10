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Хорватия поставила под угрозу газовое господство России в Европе 

Lenta.ru 2 часа назад
Терминал сжиженного природного газа (СПГ), который строится у берегов Хорватии на острове Крк, позволит укрепить независимость Европы от российских поставок. Об этом во вторник, 10 сентября, пишет Bloomberg.
Строительство СПГ-терминала ведется уже порядка десяти лет и было пролоббировано США в целях снизить зависимость страны от поставок газа из России. Вместимость терминала составит 2,6 миллиарда кубометров газа, что соответствует годовому объему потребления газа Хорватией. Объект планируется запустить в январе 2021 года.
Хорватия, реализуя проект, делает ставку на то, что до 2040 года природный газ станет самым востребованным видом топлива в мире и будет в основном транспортироваться в сжиженном виде, пишет агентство. В настоящее время Хорватия ведет переговоры с партнерами о бронировании мощностей терминала. Ожидается, что объект выйдет в прибыль в 2025 году.
Термина на острое Крк — первый подобный проект для Хорватии. Его реализация проходит на фоне опасений Европы, связанных с тем, что с истечением срока транзитного газового контракта между Россией и Украиной в конце 2019 года поставки топлива в страны ЕС могут упасть. Как отмечает агентство, в 2006 и 2009 годах на фоне споров Москвы и Киева поставки газа уже сокращались.
Ранее во вторник сообщалось, что суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal (сухопутной ветке «Северного потока») и отменил решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям. Польские власти заявили, что это не позволит России увеличить прокачку по ветке в Европу и заставит сохранить транзит газа через Украину с 2020 года.
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Комментарии94
Рынки , Видео , Газпром , ЕС , Еврокомиссия , Bloomberg
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