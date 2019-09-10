Рубль укрепляется на дорожающей нефти

Рубль укрепляется на дорожающей выше $63 за баррель нефти

Курс российской валюты вечером во вторник несколько усилил рост против доллара и евро на фоне продолжающегося уверенного роста стоимости нефти — выше 63 долларов за баррель сорта Brent, говорят трейдеры.

Слабые макроэкономические данные несколько компенсируют укрепление рубля, полагают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снижается на 19 копеек, до 65,36 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 72,19 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ В УМЕРЕННОМ РОСТЕ

Рубль во вторник умеренно повышается против доллара и евро на фоне продолжившегося уверенного роста рынка нефти, превышавшего вечером 1,5% — выше 63 долларов за баррель.

Поддержку рынку нефти продолжают оказывать сообщения о намерении Саудовской Аравии сохранить приверженность соглашению ОПЕК+ о снижении объёмов нефтедобычи, даже после назначения новым главой министерства энергетики сына короля, принца Абдель Азиза бен Сальман Аль Сауда.

Сдерживающее влияние на курс российской валюты оказывают макроэкономические данные. Так, чистый отток капитала из РФ в январе-августе вырос на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,1 миллиарда долларов, оценил ЦБ . Кроме того, положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за этот период снизилось на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 54,4 миллиарда долларов, оценил регулятор.

В итоге доллар и евро снижаются вечером на 0,3-0,4% по отношению к нацвалюте. Рублевая цена нефти при этом поднялась к отметке 4,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Развивающиеся валюты во вторник вновь не демонстрируют единой динамики, но некоторые из них умеренно укрепляются, в том числе юань, что достаточно позитивный фактор для мировых рынков, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер"

"За последние сессии российская валюта существенно отстала от роста нефтяных котировок, поэтому в случае их дальнейшего роста мы можем увидеть усиление восходящей динамики рубля. Для курсов в ближайшие дни останутся актуальными коридоры 65,3-65,7 рубля за доллар и 72-72,6 рубля за евро", — оценил он.