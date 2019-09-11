В США ждут снижения добычи сланцевой нефти

В США наметилась тенденция снижения добычи сланцевой нефти

EIA US (Управление энергетической информации США) понизило прогноз добычи нефти в стране в 2019 году на 30 тыс. барр. /сут. — до 12,24 млн барр. /сут. Изменение прогноза в сторону понижения фактически означает признание наличия серьезных проблем в сланцевой индустрии США. Ряд западных экспертов поспешили заявить, что пик добычи нефти в США пройден из-за истощения сланцевых структур — прежде всего, Permian Basin. Независимые компании не способны самостоятельно добывать сланцевую нефть, им на смену должны прийти крупные игроки.

Добыча достигла пика?

По уточненным данным EIA, добыча нефти в США в июне составила 12,082 млн барр. /сут. — на 33 тыс. барр. /сут. меньше, чем месяцем ранее. В мае добыча снизилась на 8 тыс. барр. /сут. по сравнению с апрелем. Не вызывает сомнений, что в июле также произошло снижение добычи, но эксперты спорят, насколько оно было значительным.

Добыча в Оклахоме на сланцевых структурах SCOOP и STACK упала на 58 тыс. барр. /сут., что стало разочарованием для инвесторов. Разработка этих структур оказалась очень затратной, а добыча значительно меньше, чем ожидалось. Уменьшение инвестиций в добычу нефти в Оклахоме привел к сокращению производства.

Другим штатом, где произошло значительное сокращение добычи в июне — на 19 тыс. барр. /сут. — стала Аляска. Ситуация усугубляется уходом ВР, которая распродала все свои добывающие активы в самом северном американском штате. На Аляске разрабатываются месторождения обычной нефти, расположены они в труднодоступных арктических районах. По оценкам американских экспертов, себестоимость добычи на Аляске слишком высокая даже по сравнению с разработкой залежей сланцевой нефти — прежде всего, на Permian Basin. Согласно данным S&P Global Platts, уровень безубыточности на континентальных месторождениях Аляски составляет $55/барр., а на шельфе — $65/барр., что существенно выше себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая составляет $45/барр.

Уровень безубыточности в $45/барр. является весьма условным. Во втором квартале 2019 года 29 крупнейших независимых компаний генерировали практический нулевой свободный денежный поток — всего $26 млн — при средней цене на нефть сорта WTI за отчетный период около $60/барр.

EIA понизила прогноз добычи в этом году до 12,24 млн барр. /сут., но этот прогноз выглядит неоправданно оптимистичным. В первом полугодии средний объем добычи составил 11,95 млн барр. /сут. Для достижения прогнозного показателя американским нефтяным компаниям необходимо значительно нарастить производство во втором полугодии. Однако сделать это невозможно на фоне уменьшения инвестиций в "сланцевую индустрию". По оценке инвестиционного банка Barclays, в июле — декабре 2019 года капитальные затраты сланцевых компаний могут снизиться на 15% по сравнению с первым полугодием.

Подтверждением снижения интереса инвесторов к добыче сланцевой нефти является сокращение объема буровых работ в США. По данным Baker Hughs — General Electric (BHGE), количество буровых установок, находящихся в эксплуатации, продолжает снижаться и в августе составило 926 единиц — на 29 меньше, чем в июле. Крупнейшие сервисные компании Haliburton и Schlumberger сообщают, что сокращение объемов буровых работ в США привело к превышению предложения над спросом на рынке бурового оборудования.

Международное энергетическое агентство и другие подобные организации продолжают утверждать, что пик добычи сланцевой нефти в США будет достигнут во второй половине 2020-х годов. Однако добыча в июне составила всего 12,082 млн барр. /сут. — всего на 80 тыс. барр. /сут. больше, чем в начале года. Таким образом, рост добычи в первой половине 2019 года оказался совсем незначительным. В связи с этим ряд экспертов считает, что добыча нефти в США достигла пика в апреле, и вместо роста следует ожидать снижения или стабилизации в лучшем случае.

Раньше падение добычи обычной или сланцевой нефти компенсировалось за счет увеличения производства на Permian Basin. На этой структуре добывается более трети всей американской нефти.

Рост сменился падением

С 2010 года, когда началась "сланцевая революция в США", по конец 2018 года средняя продуктивность горизонтальной скважины выросла на 30%. Подавляющее большинство экспертов — особенно за океаном — ожидали продолжения роста в ближайшие годы. Уважаемая американская инвестиционная компания Raymond James прогнозировала рост производительности "сланцевых скважин" в этом году на 10% и на 5% в следующем. Однако в 2019 году рост сменился снижением.

Производительность горизонтальных" сланцевых скважин" падает на 60%-70% в течение одного года. Для обеспечения роста добычи необходимо наращивать объемы бурения. При этом для увеличения производительности бурение ведется на самых продуктивных участках. По мере их истощения начинается разработка менее продуктивных участков. Однако бурение новых скважин не может компенсировать падение добычи на высокопродуктивных участках из-за низкой производительности.

Исследование, проведенное Raymond James в первом квартале 2019 года, подтверждает, что IP-90 (показатель продуктивности скважин в течение 90 дней после начала бурения) снизился в США на 2%. Однако ситуация на Permian Basin значительно хуже, чем в целом по стране — IP-90 снизился на 10% относительно 2018 года. Причиной ухудшения показателей на Permian Basin является уплотнение сетки скважин (high grading) на высокопродуктивных участках и завышенные оценки запасов на менее продуктивных участках. Для поддержания добычи — не говоря о росте — сейчас требуется бурить все больше скважин, а это требует значительного увеличения капитальных затрат. Однако при текущих ценах на нефть WTI ниже $60/барр. затраченные средства не окупаются — сланцевые компании генерируют не прибыли, а убытки.

Сейчас многие американские — и не только — инвестиционные и консалтинговые компании меняют риторику и все чаще говорят о необходимости "притормозить роста добычи", чтобы добиться подорожания нефти. Если рост добычи на Permian Basin прекратится, то это станет "бычьим фактором" для участников нефтяного рынка.

Более того, ряд западных экспертов считают, что из-за обвального падения цен на нефть в конце 2014 года инвестиции в геологоразведку углеводородов во всем мире резко сократились, что привело к сокращению разведанных запасов. Американские компании понадеялись на "бездонные" запасы сланцевой нефти и на свои сверхэффективные технологии, но просчитались.

Прекращение роста добычи в США приведет к стремительному скачку нефтяных цен и к усилению роли ОПЕК+ на глобальном рынке энергоносителей. В ОПЕК+ лидерами являются Россия и Саудовская Аравия, которые в случае достижения договоренности смогут взять под контроль ситуацию на рынке нефти, на которую США уже никак не повлияют. Во время предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию вопрос координации действий на нефтяном рынке будет обсуждаться в первую очередь.

Надежда на гигантов

Падение добычи сланцевой нефти могут предотвратить только крупные нефтяные компании. Такие гиганты, как ExxonMobil , Chevron, BP или Shell имеют доступ к капиталу, их бизнес в отличие от независимых компаний диверсифицирован. Нефтяные гиганты добывают нефть не только в США, но и за их пределами, владеют перерабатывающими мощностями и развитой сбытовой сетью. Крупные компании способны добывать сланцевую нефть, несмотря на убытки, которые они компенсируют за счет добычи за рубежом и переработки.

По мнению американских экспертов, гиганты ожидают падения капитализации малых и средних компаний, чтобы скупить их по дешевке. Независимые компании испытывают острую нехватку финансирования и готовы на все, чтобы получить необходимые средства и продолжать добычу сланцевой нефти. Крупным компаниям это выгодно, поскольку позволяет оценить, насколько перспективны лицензионные участки, разрабатываемые независимыми компаниями.

Глава ExxonMobil Даррен Вудс высказался по этому поводу: "Время играет на нас. Посмотрим, чем все закончится… Я думаю, что им (независимым компаниям — прим. ред.) необходимо провести переоценку того, что они делают со сланцем. Это повлияет на оценку компаний".

Вудс призывает "пристально следить" за событиями на Permian Basin, чтобы отобрать наиболее перспективные объекты для поглощения.

Последние два года ExxonMobil и Chevron расширяют свою деятельность в пределах Permian Basin быстрыми темпами. Обе компании рассматривают эту сланцевую структуру, как ключевую для дальнейшего роста производства. ExxonMobil и Chevron планируют увеличить добычу за счет поглощений на Permian Basin более чем в два раза — до 1 млн барр. /сут. к 2025 году.

Выжидательная позиция оправдана. Сейчас независимые компании стоят значительно дешевле, чем в начале года. А если добыча сланцевой нефти начнет падать, то за ней последует распродажа сланцевых активов по запредельно низким ценам.