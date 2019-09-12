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Биржи АТР в основном растут на ослаблении торговых опасений 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР растут на ослаблении торговых опасений
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг на фоне новостей вокруг торговых отношений между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,2%, до 3014,8 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,14%, до 1673,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,15%, до 27118,69 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 1,04%, до 21823,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,18%, до 6650 пунктов. Торги на бирже Южной Кореи не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам среды южнокорейский KOSPI вырос на 0,84%, до 2049,2 пункта.
В центре внимания инвесторов оказалось заявление президента США о том, что Вашингтон отложит повышение пошлин на товары из Китая объемом 250 миллиардов долларов с 25% до 30% с 1 до 15 октября. Данная новость была оптимистично воспринята трейдерами перед новым раундом торговых переговоров сторон в начале октября.
"Данное решение показывает, что Трамп не хочет повышать пошлины до торговых переговоров в начале октября, и это создает хорошие условия. Это усиливает надежду на то, что на октябрьской встрече будут хорошие новости, рынки будут ждать этого", — приводит агентство Франс Пресс мнение экономиста Oversea-Chinese Banking Corp Tommy Xie (Томми Се).
«Коммунальный рэкет» управляющих компаний
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Рынки , France-Presse
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