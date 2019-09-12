Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,84%, составив $56,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,71% — до $61,24 за баррель.