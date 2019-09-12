Фондовые торги в России открылись в минусе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,12% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 813,73 пункта. Индекс РТС снизился на 0,09% до отметки 1 353,43.