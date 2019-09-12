Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.50
$
65.49
71.92
72.12
Прогноз
16.09 – 23.09
$
65.91
72.74
Индексы и котировки Brent
60.86
–0.36 Золото
1501.64
+0.06 РТС
1356.32
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
12.09
1.1015
–0.0062
28.08
1.1078
09.09
29.08
18.08

Фондовые торги в России открылись в минусе 

Банки.ру 51 минуту назад
Фондовые торги в России открылись в минусе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,12% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 813,73 пункта. Индекс РТС снизился на 0,09% до отметки 1 353,43.
«Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги среды ростом. Рублевый индикатор приостановил повышение у сопротивления 2 820 пунктов, которое, вероятно, преодолеет уже утром четверга. Индекс РТС обновил максимум с конца июля, но остался ниже сопротивления 1 360 пунктов. Оба индикатора в целом сохраняют краткосрочную склонность к повышению и могут стремиться к обновлению локальных максимумов», — прокомментировала аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова.
«Коммунальный рэкет» управляющих компаний
Банки.ру: последние новости
Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов Фондовые торги в РФ завершились ростом Фондовые торги в РФ завершились ростом ЦБ: доходность ОФЗ в августе продолжила снижаться ЦБ: доходность ОФЗ в августе продолжила снижаться
Рынки , Елена Кожухова , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда Россия перейдет на четырехдневку
Когда Россия перейдет на четырехдневку50
Украина заявила об огромной выгоде от судов с Россией
Украина заявила об огромной выгоде от судов с Россией2
ЦБ рассказал, как избежать ненужных банковских услуг
ЦБ рассказал, как избежать ненужных банковских услуг
В Москве подешевело новое жилье
В Москве подешевело новое жилье
«Возрождение экономики Украины невозможно»
«Возрождение экономики Украины невозможно»5
Видео
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
03:46
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
Рынки
Названа цена за место в очереди за iPhone 11
01:11
Названа цена за место в очереди за iPhone 11
Личный счет
Россия заработала миллиарды долларов
04:43
Россия заработала миллиарды долларов
Экономика
Польша выручила Украину: «Газпрому» перекрыли трубу
04:07
Польша выручила Украину: «Газпрому» перекрыли трубу
Компании Статьи
Лишат квартиры и жизни: как обманывают россиян
03:29
Лишат квартиры и жизни: как обманывают россиян
Недвижимость Статьи
На каких условиях Киев может сохранить транзит газа из РФ
03:51
На каких условиях Киев может сохранить транзит газа из РФ
Экономика Статьи
России предрекли доллар по 30 рублей
01:29
России предрекли доллар по 30 рублей
Экономика
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
01:17
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
Личный счет Недвижимость
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
Основатель Alibaba покинул пост главы компании
00:29
Основатель Alibaba покинул пост главы компании
Компании Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение