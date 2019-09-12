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Набиуллина заявила о бессилии ЦБ перед низким ростом экономики России 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Набиуллина призналась в бессилии перед экономикой России
Фото: ТАСС
Денежно-кредитная политика Центробанка практически бессильна перед низкими темпами экономического роста в России, вызванными структурными факторами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«На наш взгляд, низкие темпы экономического роста в нашей стране вызваны, прежде всего, структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна», — передает ее слова РИА «Новости».
Набиуллина подчеркнула, что России нельзя повторять ошибки стран, пренебрегавших таким структурным характером замедления экономики, а пытались «разогреть» экономику «с помощью печатного станка».
«В итоге был краткосрочный всплеск экономики, потом экономика проседала, и оставались все проблемы, связанные и с повышенной инфляцией, и с нестабильностью», — заключила она.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что меры, которые предпринимает МЭР для ускорения экономического роста в России, принесут результат не сразу, так как происходящие процессы имеют «большую инерцию».
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Комментарии1
Рынки , Экономика , Эльвира Набиуллина , Максим Орешкин , Минэкономразвития , Центральный банк России , РИА Новости
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