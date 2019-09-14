Вентиль перекрыт: «Газпром» теряет Европу

14 сентября вступают в силу новые ограничения для «Газпрома» к транзитным мощностям OPAL. Компании придется сократить загрузку «Северного потока», основного канала сбыта газа в Европу. Как итог — корпорация может потерять 10% годового экспорта. Решение суда, налагающее ограничения на «Газпром», принято в преддверии трехсторонних переговоров по газу между Москвой, Брюсселем и Киевом. Логика проста — Украина пытается сохранить транзит газа из России.

14 сентября вступают в силу новые ограничения в использовании транзитных мощностей газопровода, которые компания OPAL Gastransport GmbH ввела для российского «Газпрома». Об этом говорится в сообщении оператора.

«Газпром» снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза . Согласно решению суда, OPAL больше не сможет продавать транзитные мощности по забору и отбору газа объемом 15,86 млн киловатт в час, а также осуществлять транспортировку c использованием таких мощностей.

«С этой минуты больше невозможно резервировать частично регулируемые открытые мощности по забору и отбору», — подчеркнули в компании.

Поставки снизились примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом на 0,3 миллиона кубов в час увеличились транзитные мощности газопровода Nel, который вместе с Opal принимает российский газ из «Северного потока», сообщает ТАСС.

Доступ «Газпрома» к мощностям компании ограничен с 07.00 по московскому времени.

Ранее Суд Евросоюза рассмотрел жалобу польских властей и отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа «Газпрома» к мощностям Opal.

Суд сослался на нарушение принципа энергетической солидарности.

Российская компания раньше имела возможность дополнительно транспортировать до 10,2 миллиарда кубометров газа в год благодаря участию в аукционах. Таким образом «Газпром» по европейским нормам имел исключительное право на 50% пропускной способности газопровода и мог приобрести еще 40% на аукционах.

Теперь же российскому экспортеру придется сократить загрузку «Северного потока», который считается основным каналом сбыта газа в Европу. По итогам восьми месяцев 2019 года суммарная прокачка по «Северному потоку» находится на уровне прошлого года — 40 млрд куб. м. При этом объемы прокачки и так превышают заявленную ежегодную мощность в 55 млрд куб. м. Из-за решения суда «Газпром» может потерять 10% годового экспорта.

Напомним, что OPAL — трубопровод-отвод, соединяющий «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

Тем временем «Газпром» и Минэнерго готовят ответ на решение Суда Евросоюза. Вице-премьер Дмитрий Козак не исключил, что Россия обжалует вердикт. Глава министерства Алексей Новак отметил, что ограничения повлияют на переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией, а также затронут вопросы европейской энергобезопасности.

Примечательно, что решение суда появилось перед трехсторонними переговорами Москвы, Киева и Брюсселя, на которых будет обсуждаться судьба транзита российского газа через Украину.

В польском Минэнерго заявили, что решение благотворно отразится на позициях Киева, поскольку «Газпрому» придется сократить использование «Северного потока».

Участники переговоров должны решить вопрос о пролонгации контракта на транзит газа. Россия и Украина заключили договор еще в 2009 году. Однако срок его действия истекает уже 31 декабря 2019 года.

украинской газовой компании «Нафтогаз» ожидают коллапса после прекращения транзита газа из России. Ранее глава «Нафтогаз» Андрей Коболев заявлял, что отказ «Газпрома» от прокачки поставляемого в страны Евросоюза газа обойдется Киеву в $3 млрд в год. По разным прогнозам, есть вероятность, что из-за нехватки топлива зимой ряд городов останутся без газоснабжения.

«Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса пройти зиму без транзита», — заявлял Герус. По его словам, в украинские хранилища закачивают реверсный газ из Восточной Европы и от частных трейдеров.

Еврокомиссия пытается примирить Украину и Россию по газовому вопросу. Было предложено продлить истекающий в декабре десятилетний договор еще на 10 лет.

Однако Москву это не устраивает, поскольку в ближайшее время будет запущен проект «Северный поток — 2» и в нынешнем объеме сохранять транзит газа через украинскую ГТС России не выгодно.