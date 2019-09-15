Аналитики допустили рост цены нефти до $100 после атаки на саудовские НПЗ

После атаки дронов на саудовские НПЗ цены на нефть могут вырасти до $100 за баррель, считают эксперты. По данным Reuters и Financial Times, на восстановление добычи нефти в королевстве уйдут недели

Нефтяной рынок может вернуться к $100 за баррель, если проблема с добычей нефти, возникшая после нападения дронов на саудовские нефтеперерабатывающие заводы, не решится в кратчайшие сроки. Такое предположение сделал гендиректор Onyx Commodities Грег Ньюман, передает Reuters. Эксперт не исключил, что на открытии фьючерсы на нефть марки Brent подорожают на $2 за баррель, а к закрытию цена вырастет на $7-10. Еще несколько опрошенных агентством экспертов полагают, что в первый же торговый день стоимость нефти может подскочить на $5-10 за баррель.

В свою очередь Айхам Камель из Eurasia Group заявил, что масштабы атаки могут заставить рынки пересмотреть необходимость изменения цен на нефть с учетом геополитических рисков. «Атаки могут усложнить планы по IPO для саудовской госкомпании Saudi Aramco, учитывая растущие риски безопасности и потенциальное влияние на ее оценку», — добавил он. Представитель американской компании DTE Energy Джон Дрисколл считает, что с началом торгов трейдеры запаникуют. «Это может вызвать значительный всплеск вверх», — подчеркнул аналитик.

В ночь на 14 сентября дроны атаковали два предприятия Saudi Aramco: расположенный на месторождении Абкайк крупнейший нефтеперерабатывающий заводом в мире и завод, который находится на крупном месторождении Хурайс в 150 км от Эр-Рияда. Нападения вызвали пожары на предприятиях. Ответственность за случившееся взяли повстанцы-хуситы. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в случившемся виноват Иран, и сообщил, что США примут меры для снабжения мирового рынка нефти. Тегеран отверг эти обвинения. Одновременно американские власти выразили готовность задействовать имеющиеся у них в наличии стратегические нефтяные резервы, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Аналитики консалтинговой компании Muse, Stancil & Co считают, что теперь правительства всего азиатского региона, возможно, будут в большей степени поддерживать жесткий режим санкций