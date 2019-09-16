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100$ за баррель: экстремальный рост нефти 

Рамблер + ещё 107 39 минут назад
Нефти предсказали взлет до 100 долларов
Фото: Reuters
Аналитики сходятся во мнении, что в скором времени цены н нефть могут «взлететь» до 100$ за баррель, сообщает CNBC. По словам экспертов, это произойдёт, если Саудовская Аравия в кратчайшие сроки не восстановит объём поставок сырья на международный рынок.
Перебои с поставками связаны с бомбардировкой НПЗ, принадлежащих государственной компании Saudi Aramcо, которая произошла 14 сентября. Атака была совершена при помощи беспилотников. Ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение хуситов из Йемена. В результате Саудовская Аравия была вынуждена сократить объёмы добычи нефти на 5,7 миллиона баррелей в сутки.
«Рынок может увидеть возврат нефти по цене в 100 долларов за баррель, если проблема с поставками сырья не будет решена в ближайшее время», — заявил эксперт Грег Ньюман.
По данным издания, в процессе восстановления штатной работы НПЗ Саудовская Аравия планирует отгружать нефть из запасов и в понедельник 16 сентября возобновить добычу двух миллионов баррелей в сутки.
Специалисты подчёркивают, что утром 16 сентября цена на ноябрьский фьючерс на нефть маки Brent поднялась до 71,95 доллара за баррель, на октябрьский — до 63,34 доллара. Позже показатели опустились до 66,21 доллара и 59,77 доллара соответственно.
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Комментарии1
Рынки , Цена на нефть
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