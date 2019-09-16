Нефти предсказали взлет до 100 долларов

100$ за баррель: экстремальный рост нефти

Аналитики сходятся во мнении, что в скором времени цены н нефть могут «взлететь» до 100$ за баррель, сообщает CNBC. По словам экспертов, это произойдёт, если Саудовская Аравия в кратчайшие сроки не восстановит объём поставок сырья на международный рынок.

Перебои с поставками связаны с бомбардировкой НПЗ, принадлежащих государственной компании Saudi Aramcо, которая произошла 14 сентября. Атака была совершена при помощи беспилотников. Ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение хуситов из Йемена. В результате Саудовская Аравия была вынуждена сократить объёмы добычи нефти на 5,7 миллиона баррелей в сутки.

«Рынок может увидеть возврат нефти по цене в 100 долларов за баррель, если проблема с поставками сырья не будет решена в ближайшее время», — заявил эксперт Грег Ньюман.

По данным издания, в процессе восстановления штатной работы НПЗ Саудовская Аравия планирует отгружать нефть из запасов и в понедельник 16 сентября возобновить добычу двух миллионов баррелей в сутки.

Специалисты подчёркивают, что утром 16 сентября цена на ноябрьский фьючерс на нефть маки Brent поднялась до 71,95 доллара за баррель, на октябрьский — до 63,34 доллара. Позже показатели опустились до 66,21 доллара и 59,77 доллара соответственно.