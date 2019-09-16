Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.90
$
64.14
70.80
70.95
Прогноз
16.09 – 23.09
$
65.50
72.40
Индексы и котировки Brent
60.25
+0.00 Золото
1503.62
–0.00 РТС
1388.34
+0.14
Динамика валют
EUR / USD
16.09
1.1070
+0.0100
02.09
1.0969
12.09
02.09
21.08

​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов 

Банки.ру 1 час назад
​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Фото: Reuters
Российские фондовые индексы растут в начале торгов в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,81% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 814,45 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,67% и равнялся 1 378,04 пункта.
Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский ожидает возвращения индекса Мосбиржи в диапазон 2 800—2 850 пунктов.
«Ключевой новостью на открытии недели, безусловно, является резкий рост нефтяных котировок после атаки на НПЗ Saudi Aramco. В то время как для глобальных рынков рост волатильности нефтяных цен скорее сдерживает аппетит к риску, для российского рынка акций, около 50% объемов которого занимают нефтегазовые компании, сегодняшняя конъюнктура вполне благоприятная», — комментирует эксперт.
По его мнению, заметный рост нефтяных цен может способствовать возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2 800—2 850 пунктов.
Сосиски в кредит: магазины продадут еду в рассрочку
Банки.ру: последние новости
Стоимость нефти выросла на 10% после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии Стоимость нефти выросла на 10% после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии Биржевой курс евро опустился ниже 71 рубля Биржевой курс евро опустился ниже 71 рубля Курс доллара опустился ниже 65 рублей впервые с середины августа Курс доллара опустился ниже 65 рублей впервые с середины августа
Комментарии
Рынки , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут новые возможности накопить на пенсию
Россиянам дадут новые возможности накопить на пенсию5
Соседские войны: дачникам вернули амнистию
Соседские войны: дачникам вернули амнистию7
Новак оценил возможность дефицита нефти
Новак оценил возможность дефицита нефти
В России резко подорожало съемное жилье
В России резко подорожало съемное жилье
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому»
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому»1
Видео
Перекрыли трубу: Россию вытесняют из Европы
08:44
Перекрыли трубу: Россию вытесняют из Европы
Экономика Компании
Как воруют миллионы наличных рублей из банков
06:06