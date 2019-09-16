​Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов

Российские фондовые индексы растут в начале торгов в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,81% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 814,45 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,67% и равнялся 1 378,04 пункта.

«Ключевой новостью на открытии недели, безусловно, является резкий рост нефтяных котировок после атаки на НПЗ Saudi Aramco. В то время как для глобальных рынков рост волатильности нефтяных цен скорее сдерживает аппетит к риску, для российского рынка акций, около 50% объемов которого занимают нефтегазовые компании, сегодняшняя конъюнктура вполне благоприятная», — комментирует эксперт.

По его мнению, заметный рост нефтяных цен может способствовать возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2 800—2 850 пунктов.