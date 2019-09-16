Мировые цены на нефть растут более чем на 15%

Мировые цена на нефть растут более чем на 15% после объявления Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.34 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 15,29%, до 69,43 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 14,74%, до 62,88 доллара за баррель. Минутами ранее показатель достигал роста в 15%.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия — после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство нефти более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.