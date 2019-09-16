ЦБ оценил влияние новых санкций США на падение рубля

Эффект от введения новых антироссийских санкций на курс рубля в августе оказался сдержанным и не превышал 0,5%. Об этом говорится в докладе Центробанка РФ о денежно-кредитной политике.

«В начале августа снижение ускорилось из-за опасений эскалации торговой войны между США и Китаем. Одновременно с этим негативное влияние на курс рубля оказало введение новых антироссийских санкций, однако, согласно модельным оценкам, эффект от них был довольно сдержанным и не превышал 0,5%», — говорится в докладе.

США в августе ввели второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по их утверждению, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.

По данным Московской биржи, курс доллара к рублю за август вырос примерно на 5%, до 66,79 рубля.