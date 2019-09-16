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ЦБ оценил влияние новых санкций США на падение рубля 

BFM.RU 1 час назад
ЦБ оценил влияние новых санкций США на падение рубля
Фото: РИА Новости
Эффект от введения новых антироссийских санкций на курс рубля в августе оказался сдержанным и не превышал 0,5%. Об этом говорится в докладе Центробанка РФ о денежно-кредитной политике.
«В начале августа снижение ускорилось из-за опасений эскалации торговой войны между США и Китаем. Одновременно с этим негативное влияние на курс рубля оказало введение новых антироссийских санкций, однако, согласно модельным оценкам, эффект от них был довольно сдержанным и не превышал 0,5%», — говорится в докладе.
США в августе ввели второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по их утверждению, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
По данным Московской биржи, курс доллара к рублю за август вырос примерно на 5%, до 66,79 рубля.
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Рынки , Экономика , Центральный банк России
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