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Курс доллара: доллар и евро на грани падения ниже важных психологических отметок 

Российская Газета 2 часа назад
Доллару и евро предрекли серьезное падение
Фото: РИА Новости
На этой неделе динамика рубля в первую очередь может зависеть от нефти и развития ближневосточных событий. Стоимость сырья может достигнуть 70 долларов за баррель Brent, что опустит курсы доллара и евро.
Наталья Мильчакова, заместитель руководителя "Информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты":
— Понедельник, 16 сентября, начался с бурного роста цен на нефть и укрепления рубля. Нефть на открытии взлетела почти на 10%, превысив 67 долларов за баррель, хотя потом в течение дня ушла вниз до 65 долларов за баррель, а доллар и евро на открытии по отношению к рублю резко пошли вниз. Что будет дальше?
Напомним, что резкий скачок цены на нефть вверх стал результатом атаки беспилотников, совершенной, вероятнее всего, йеменскими повстанцами-хуситами, на крупный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и нефтяное месторождение в Саудовской Аравии, где произошли взрывы и пожары. Добыча нефти на пострадавшем месторождении Хурайс и работа пострадавшего НПЗ остановлена.
По информации Al Jazeera, восстановление НПЗ займет месяцы, а Саудовская Аравия в итоге может сократить добычу нефти до полного восстановления вышедших из строя производственных мощностей более чем на 5 миллионов баррелей в сутки, что в разы больше, чем всё сокращение добычи, предусмотренное соглашением "ОПЕК+".
На этой неделе динамика рубля, безусловно, может зависеть от цены на нефть и дальнейшего развития ближневосточных событий. Если жесткая риторика со стороны властей США в адрес Ирана, традиционно поддерживающего йеменских повстанцев, до конца недели усилится, то в цены на нефть будет закладываться военная премия. По оценкам ИАЦ "Альпари", мы можем увидеть рост нефти вплоть до 69-70 долларов за баррель Brent, что может опустить курс доллара к рублю ниже 63 рублей, а курс евро — ниже 70 рублей.
Бурный рост цен на нефть немного уводит на второй план другое важное событие этой недели — объявление Федеральной резервной системой США решения по процентной ставке в среду, 18 сентября.
Мы полагаем, что процентная ставка будет понижена снова на 25 базисных пунктов, новый коридор процентных ставок в США может составить 1,75-2 процента. Курс доллара может отреагировать снижением на это решение, если только глава ФРС Джером Пауэлл не сделает какого-либо неожиданного заявления, например, что снижение процентных ставок — это ненадолго.
Мы также полагаем, что президент Трамп на фоне возможной эскалации ближневосточного конфликта может приглушить антикитайскую риторику и усилить антииранскую. Любое смягчение риторики властей США в адрес Китая может восприниматься мировыми финансовыми рынками положительно.
На этой неделе мы увидим доллар по 63 рубля, евро — на уровне 70 рублей. До конца сентября доллар может торговаться в рамках 63-66 рублей, а евро — в диапазоне 70-74 рублей.
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Комментарии5
Рынки , Джером Пауэлл , Наталья Мильчакова , ФРС , "Российская газета" , Евро , Доллар
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