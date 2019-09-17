Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.40
$
64.15
70.52
64.30
Прогноз
23.09 – 30.09
$
64.20
71.20
Индексы и котировки Brent
68.66
+0.16 Золото
1495.90
+0.11 РТС
1389.32
–0.48
Динамика валют
EUR / USD
17.09
1.1005
+0.0036
02.09
1.0969
13.09
03.09
22.08

​Фондовые торги в РФ открылись в «красной зоне» 

Банки.ру + ещё 1 32 минуты назад
​Фондовые торги в РФ открылись в «красной зоне»
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы снижаются в начале торгов во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,04% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 833,28 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в минусе на 0,18% и равнялся 1 393,64 пункта.
Индекс Мосбиржи готов обновить максимум, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.
«Потенциал роста «нефтянки» вполне может продолжиться реализовываться сегодня, и в этом случае Индекс Мосбиржи обновит исторический максимум. Однако очень многое будет зависеть от нефти. Технически нефть перекуплена и уже многие начали фиксировать прибыль еще вчера. Нарастает желание сыграть в небольшой шорт. С другой стороны, если саудиты не смогут быстро восстановить мощности, то и 80 долларов за баррель — совсем не предел, учитывая, что вопрос о снятии санкций с Ирана теперь забыт», — комментирует эксперт.
Поэтому, заключает аналитик, очень многое сегодня будет зависеть от новостей, в том числе и по вопросу, будет ли президент США Дональд Трамп распечатывать стратегические резервы страны.
Сосиски в кредит: магазины продадут еду в рассрочку
Банки.ру: последние новости
​Мировые цены на нефть прибавили более 8 долларов по итогам торгов понедельника ​Мировые цены на нефть прибавили более 8 долларов по итогам торгов понедельника Официальный курс доллара снизился на 31 копейку, евро — на 86 Официальный курс доллара снизился на 31 копейку, евро — на 86 ​ЦБ отметил снижение норматива достаточности базового капитала Плюс Банк​а ​ЦБ отметил снижение норматива достаточности базового капитала Плюс Банк​а
Комментарии
Рынки , Алексей Антонов , Дональд Трамп , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия слезает с нефтяной иглы
Россия слезает с нефтяной иглы3
Из пенсий россиян вычитают долги за ЖКХ
Из пенсий россиян вычитают долги за ЖКХ3
Приставам расширят полномочия
Приставам расширят полномочия
​«Газпром» заработает на европейском выборе Украины
​«Газпром» заработает на европейском выборе Украины
Скачок цен на нефть: нужно ли покупать валюту сейчас?
Скачок цен на нефть: нужно ли покупать валюту сейчас?3
Видео
Официальные курсы евро и доллара упали
02:00
Официальные курсы евро и доллара упали
Рынки
Тонем в деньгах: поможет ли России нефтяной шок
02:08
Тонем в деньгах: поможет ли России нефтяной шок
Экономика Статьи
Перекрыли трубу: Россию вытесняют из Европы
08:44
Перекрыли трубу: Россию вытесняют из Европы
Экономика Компании
Как воруют миллионы наличных рублей из банков
06:06
Как воруют миллионы наличных рублей из банков
Личный счет
Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке
00:36
Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке
Личный счет Экономика
В ФРГ раскрыли план Запада по вытеснению РФ с рынка газа
01:00
В ФРГ раскрыли план Запада по вытеснению РФ с рынка газа
Экономика
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
03:46
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
Рынки
Атака дронов взорвет мировой рынок нефти
02:00
Атака дронов взорвет мировой рынок нефти
Рынки Статьи
Вентиль перекрыт: «Газпром» теряет Европу
01:19
Вентиль перекрыт: «Газпром» теряет Европу
Рынки Компании
Газовый контракт Киева с Москвой сочли ненужным
01:59
Газовый контракт Киева с Москвой сочли ненужным
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение