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Рублю задали справедливый курс. И предрекли очередное ослабление к концу 2019 года 

News.ru 4 часа назад
Рублю задали справедливый курс
Фото: pixabay.com
Справедливый курс доллара в нынешних условиях составляет 62,5-63,5 рубля, а сейчас российская валюта немного недооценена. В октябре ситуация выправится, предрекают аналитики Ситибанка, их исследование изучил News.ru. Они также утверждают, под конец этого года рубль снова ослабнет. С коллегами по цеху солидарны практически все эксперты, опрошенные порталом.
Курс доллара колеблется вокруг отметки 64,3 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже. За последние два дня американская валюта подорожала примерно на 40 копеек. Однако это не справедливая цена в нынешних условиях, он должен стоить 62,5-63,5 рубля с учётом фундаментального курса российской валюты, подсчитали аналитики Ситибанка.
Фундаментальным курсом рубля к доллару является 52-53 рубля за единицу американской валюты, оценивают эксперты. Ещё порядка 10,5 рублей в плюс к фундаментальным значениям — это премия за риски, которые заложены в цену отечественной валюты, поясняют аналитики. Ключевых риска два. Первый вытекает из бюджетного правила, которое заработало в России с 2018 года. Вторая угроза для инвесторов и курса рубля кроется в геополитике, прежде всего, в санкциях.
Первый риск добавляет к цене доллара порядка шести рублей, а второй — ещё около четырёх, указывает экономист Ситибанка в России, Украине и Казахстане Артем Заигрин.
В рубле, действительно, присутствует весьма существенная риск-премия в размере 7-10 рублей к фундаментальным уровням, эта «надбавка» главным образом складывается из санкционного риска, а также эффекта бюджетного правила, соглашается главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Однако, добавляет он, такой размер премии может не учитывать риски более агрессивного снижения ключевой ставки российского ЦБ на горизонте ближайшего года, поэтому не стоит исключать возможности увеличения этой «надбавки» за риск до 12-15 рублей к фундаментальным уровням в конце года.
К завершению 2019-го из-за оттока капитала рубль может ослабнуть до 65 рублей, прогнозирует руководитель валютно-финансового департамента Ситибанка Денис Коршилов.
Также негативным фактором для курса рубля представляется возможное постепенное ускорение инфляции России в связи с тем, что экономика и регуляторы начинают реагировать на риски, связанные с дефляционными процессами и ослаблением прироста цен в нефтепереработке, металлургии, электроэнергетике, добавляет аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. На более короткую перспективу — до конца нынешней недели он предрекает укрепление доллара к рублю до 64,60 рубля за USD с вероятностью 60%.
Российская валюта завершит этот год на уровнях 67,5 рубля плюс/минус рубль за доллар, пессимистичен Антон Покатович. Возврат курса доллара ближе к годовым минимумам следует ожидать в IV квартале 2019-го, парирует директор казначейства банка ТКБ Дамир Шагиев.
В следующем же году точно будет повод для оптимизма, следует из прогноза Александра Осина. Он полагает, что с учётом среднесрочных показателей отрицательной корреляции курса доллара и цен на нефть, цена единицы американской валюты на конец I квартала 2020 года составит 59,8 рубля.
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Комментарии4
Рынки , Статьи , Антон Покатович , Александр Осин , Денис Коршилов , Ситибанк , Московская биржа , Центральный банк России
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