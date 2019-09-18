Нефть не спасла: рубль обрушился

Диверсия дронов на нефтяных месторождениях в Персидском Заливе принесла российской нацвалюте лишь временное облегчение. Официальный курс евро за сутки взлетел на 63 копейки, в то время как доллар подрос еще на 30 копеек. Между тем российские власти постоянно твердят, что рубль слез с нефтяной игры и сырьевое ралли больше не влияет на валюту.

В итоге Банк России был вынужден повысить официальный курс доллара сразу на 30 копеек — до 64,4 рублей. Европейская валюта прибавила ещё больше: курс «расчетами завтра» вырос на 63,5 — до 71,2 рубля.

Но столь серьезную корректировку Центробанк пошел после негативных результатов с мировых сырьевых площадок.

Так, вечером 17 сентября нефтяные котировки значительно снижались на биржевых торгах. В итоге мировые цены за баррель Brent и WTI упали сразу на 5%. Сейчас фьючеры на поставки в октябре торгуются на уровне $64,1 — 64,3 за бочку.

При этом еще в понедельник, 16 сентября, баррель подорожал на 15%, а стоимость Brent превышала $69. Паника на рынке была спровоцирована атакой дронов на двух объектах на территории Саудовской Аравиии. Под обстрел попали завод Абкайк (Abqaiq) на востоке Саудовской Аравии и месторождение Хурайс к востоку от столицы страны — Эр-Рияда.

Оба предприятия принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, которая примерно месяц назад объявила о своем намерении провести первичное размещение ценных бумаг на биржах — IPO. На объектах зафиксированы пожары и повреждение инфраструктуры. Отгрузка нефти в портах СА была временно прекращена. Затем власти перекрыли и нефтепровод, поставляющий нефть в Бахрейн.

Впрочем, уже к вечеру 17 сентября пострадавшая компания Saudi Aramco заявила, что надеется в короткие сроки восстановить добычу. Такое заявление несколько успокоило инвесторов, которые перестали вкладываться в нефть. А следом за черным золотом вниз пошел и рубль.

«У инвесторов уходят чрезмерно оптимистичные ожидания относительно роста нефтяных цен. Во многом, с этим и связано возвращение курса рубля к более «рациональным» уровням», — отметил в разговоре с «Газетой. Ru» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Примечательно, что экономический блок российского правительства неоднократно заявлял, что рубль слез с нефтяной иглы, а его курс перестал зависеть от нефтяных котировок. Так, по оценкам Центробанка, начиная с 2015, года зависимость от черного золота нацвалюты снизилась в семь раз.

В свою очередь, министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» сказал, что курс рубля к доллару вообще перестал ориентироваться на новости с сырьевых площадок.

Тем не менее, рубль мог обвалиться еще сильнее, но нацвалюту неожиданно поддержали новости о новом витке торгового противостояния Вашингтона и Пекина. Так, сегодня стало известно, что в США на переговоры выезжает китайская делегация во главе с замминистра финансов Ляо Минем. Это уже 13-й раунд переговоров на высшем уровне.

В итоге неопределенность в торговой войне вынуждает инвесторов временно уходить из доллара и перенаправлять свои активы в валюты развивающихся стран, в том числе и рубль. Между тем серьезным подспорьем для российской нацвалюты торговые противоречия двух стран стать не могут, уверены аналитики.

Дело в том, что переговоры, хоть и затяжные, все же сдвинулись с мертвой точки. Так, Китай решил с 17 сентября отменить пошлины на список из 16 товаров американского происхождения на $1,65 млрд Несмотря на то, что на ключевые товары, например, на сою и свинину, китайцы не убрали ограничения, действия Пекина говорят о желании договариваться.

Так что рубль в среднесрочной перспективе рискует еще потерять позиции.

В ближайшие дни аналитики «БКС Премьер» ожидают движение курса нацвалюты к доллару в диапазоне 63,5-65 рублей. Европейская же валюта будет торговаться в широком диапазоне 70,7-72,2 рублей.

Кроме того, эксперты не исключают, что валюта поползет вниз после решения ФРС о процентной ставке. Сегодня ведомство, скорее всего, снизит показатель на 0,25 процентных пункта. При этом инвесторов в большей степени интересует, какие вербальные интервенции предпримет ФРС. Если монетарные власти просигнализируют, что снижение было последним, и больше ставка вниз не пойдет, то это может оказать весьма существенное давление на аппетиты к покупке риска.