На поводу у Трампа: Федрезерв опустил ставку

На поводу у президента: Федрезерв опустил ставку

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл поддался на требование президента США снизить ставку. Ведомство понизило показатель на 25 базисных пунктов. Между тем инвесторы могут потерять интерес к доллару. Впрочем, даже такое развитие ситуации не поможет рублю укрепиться, уверены эксперты.

Федеральная резервная система (ФРС) снова снизила ставку на 25 б.п., опустив границы целевого диапазона до 1,75–2,00%. На этот раз рынок не сомневался в том, что ФРС ставку все же уронит. По данным опроса Bloomberg, 92% инвесторов ожидали снижения показателя. При этом в большей степени бизнес ждал, какие словесные интервенции предпримет ФРС.

Главная интрига этого заседания заключалась в том, как глава ФРС Джером Пауэлл отреагирует на беспрецендентное давлении президента США Дональда Трампа, так как объективных причин для снижения ставки в США экономисты не видят.

Но Трамп довольно грубо требовал от главы ФРС снижать ставку ради реализации своей идеи о том, что ослабление доллара поможет развитию экономики США. ФРС является независимым органом, неподотчетным президенту. Примечательно, что так жестко вести по отношению к главе ФРС до этого не позволял себе ни один президент.

Сначала Дональд Трамп обрушился с критикой на работу ФРС с заявлением, что именно ФРС, выполняющая в США функции Центробанка страны, а отнюдь не Китай, является основной проблемой для развития американской экономики.

Соответствующие сообщения глава США разместил в твиттере.

«Наша проблема не Китай. Мы сильнее, чем когда-либо, в США вливаются деньги, в то время как Китай теряет тысячи компаний из других стран, а их валюта находится под давлением. Наша проблема — Федеральная резервная система, которая слишком горда, чтобы признать свою ошибку в том, что [она] действовала слишком быстро и чересчур сильно проводила политику ужесточения», — писал Трамп в своем сообщении.

Потом президент США стал критиковать ФРС на фоне того, что европейский Центробанк снизил ставку, в то время, как ФРС держит ставку на высоком уровне. Американский президент заявил, что ему «ужасно смотреть на некомпетентность, особенно в тех случаях, когда многое можно так легко решить».

«В любом случае мы победим, но было бы намного легче, если бы ФРС поняла — а они не понимают — что мы конкурируем с другими странами, которые хотят добиться успеха за наш счет!» — резюмировал он.

Борьба за президентское кресло

В 2020 году в США пройдут выборы, и для Трампа как кандидата на второй срок одной из наиболее важных заслуг является сохранение тенденции к росту рынка, так как за время его правления экономика страны выросла.

Американский лидер неоднократно заявлял, что США переживают «экономическое чудо» исключительно благодаря ему. Экономика США растет более чем на 3% в год, американский фондовый рынок показывает лучший результат с 1938 года, зарплаты американцев растут. Так, фондовый рынок США с момента инаугурации Дональда Трампа, прошедшей в январе 2017 года, вырос примерно на 27%.

Правда, рекордными темпами при Трампе растет и госдолг страны. Летом 2019-го показатель вплотную приблизился к $22,5 трлн.

Поэтому Трамп агрессивно и многократно требовал от ФРС снижать ставку, чтобы не только ускорить экономику перед выборами, но и снизить расходы на обслуживание государственного долга, которые за 2018 год составили $779 млрд Этот показатель уже стал самым большим за последние шесть лет. В 2019 году показатель может превысить $1 трлн.

Решение ФРС на сегодняшней встрече нельзя было однозначно назвать очевидным, принимая во внимание статистику по инфляции и розничным продажам в США, и учитывая понижение градуса напряженности в американо-китайском торговом противостоянии, отмечает София Кирсанова , портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал»

вероятность того, что в случае сохранения ставки на прежнем уровне американский президент может снова запустить процесс эскалации торговой войны с Китаем, обрушив фондовые рынки, а обвинив во всем происходящем ФРС. Она имеет ввиду готовность обеих сторон продолжать торговые переговоры и даже идти на взаимные уступки. Кирсанова говорит, что

Смягчение позиции ФРС и появление мнений о необходимости продолжения снижения ставок называлось рынком вполне реальным событием, но оставался открытым вопрос о том, сколько голосов будет подано именно за это решение, полагает Михаил Поддубский , главный аналитик Промсвязьбанка

Крах рубля

Между тем валютных инвесторов в большей степени волновал вопрос, станет ли сегодняшнее снижение ставки последнем в этом году. В первую очередь интерес представляет обновленная «точечная диаграмма» ФРС. Дело в том, что по итогам июньского заседания ФРС ни один член регулятора не ожидал увидеть более двух понижений ставки до конца года. Напомним, что первое снижение состоялось в конце июля, а второе — уже 18 сентября.

Вопрос имеет ключевой значение для валютных игроков, поскольку, если ФРС будет давать намеки на продолжение тенденции к снижению ставки, то такие заявления увеличат аппетит бизнеса к рисковым активам, в том числе и к рублю.

Если ФРС и дальше будет говорить о снижении ставки, то в паре доллар/рубль могут сдвинуться котировки доллара в район 63-64 рублей.

Между тем если американский регулятор не будет давать намеков на реальность новых снижений ставки в ближайшее время, то курс доллара может быстро вернуться выше отметки в 65 — 66 рублей, считает Поддубский. И закрепится на этой отметке в долгосрочной перспективе.

Если рынки в США пойдут вниз, то за этим последует коррекция нефти и российского рынка, говорит Георгий Ващенко , начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

С одной стороны, снижение ставки ФРС должно уменьшить спрос на американские ценные бумаги и вернуть интерес инвесторов к риску, в том числе и к российским активам. Но, увы, ослабление рубля в краткосрочной перспективе может продолжиться на фоне снижения нефтяных котировок и опасений замедления роста китайской, а, соответственно, и мировой экономики.