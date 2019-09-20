Курс доллара: доллар вступил на путь ослабления

У российской валюты в ближайшее время есть не только шансы значительно не ослабеть, но даже укрепиться. Это зависит от уровня оптимизма ожиданий рынков в связи с действиями ведущих мировых центробанков.

— Российская валюта продолжила укрепление после непродолжительного отката во вторник. Наиболее воодушевляющим для покупателей стало то, что рубль развернулся в среду на фоне падающей нефти и весьма неровно растущих рынков. Пока можно констатировать, что в начале недели курс снижался за счет непродолжительной фиксации прибыли, но к концу дня в четверг господствующий тренд вернулся, и рост продолжился.

Отметим, что к началу сентября пара "доллар-рубль" подходила с важной отметкой на 67, укрепление выше которой могло бы означать новую ступень на пути ослабления рубля. Однако российская валюта удержалась внутри этого канала и бодрым шагом дошла до нижней части торгового диапазона, прямиком к отметке 64. Падение ниже потенциально открывает путь по направлению к 62,5, куда доллар падал в июне-июле.

Как это ни удивительно отмечать в конце года, но у российской валюты есть не только шанс не ослабеть значительно, но и "карты в руки", чтоб укрепиться еще больше. Конечно, если экономические данные крупных мировых экономик оправдают те оптимистичные ожидания, которые закладываются в котировки в этом месяце — в расчете, что стимулы центробанков и правительств крупнейших мировых экономик сработают.

На наш взгляд, эти ожидания выглядят чрезмерно оптимистично и игнорируют уже нанесенный ущерб мировой торговле от введенных тарифов и череды неудач в переговорах США и Китая. Тем не менее пока эти настроения нарастают, рубль вполне может пользоваться спросом, укрепляясь, либо оставаясь на месте, в области 62-64 за доллар и 70-71 за евро.