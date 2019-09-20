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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Рубль растет к доллару и евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 17 копеек — до 63,84 рубля.
Курс евро упал на 5 копеек и составил 70,59 рубля.
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Рынки , Евро , Доллар
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