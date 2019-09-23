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Эксперты рассказали, почему в России подорожали бананы 

Парламентская газета + ещё 2 2 часа назад
Эксперты объяснили подорожание бананов
Фото: PIXABAY.COM
Из данных Федеральной службы государственной статистики следует, что за последний год цена на бананы в России в среднем выросла на 13,7%, до 74 рублей за килограмм. Об это сообщает News.ru.
По данным СМИ, несмотря на подорожание, бананы останутся главным продуктом в «фруктовой корзине» россиян, потому что отечественные яблоки, главные конкуренты тропических фруктов, сейчас стоят существенно дороже.
Эксперт Ирина Козий считает, что урожай бананов собирают в тропических странах круглый год, но спрос на них летом падает. Поэтому плантаторы пытаются выстроить сборы так, чтобы основные объёмы отправлять зимой, однако на это существенно влияют погодные условия.
«В частности, в начале прошлого года мы наблюдали резкий скачок цен, а потом их падение. А затем началось новое повышение, вызванное засухой, ураганами и другими факторами в регионах, где выращивают бананы», — сообщила она.
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Рынки , Личный счет , Росстат
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