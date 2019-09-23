Эксперты объяснили подорожание бананов

Эксперты рассказали, почему в России подорожали бананы

Из данных Федеральной службы государственной статистики следует, что за последний год цена на бананы в России в среднем выросла на 13,7%, до 74 рублей за килограмм. Об это сообщает News.ru.

По данным СМИ, несмотря на подорожание, бананы останутся главным продуктом в «фруктовой корзине» россиян, потому что отечественные яблоки, главные конкуренты тропических фруктов, сейчас стоят существенно дороже.

Эксперт Ирина Козий считает, что урожай бананов собирают в тропических странах круглый год, но спрос на них летом падает. Поэтому плантаторы пытаются выстроить сборы так, чтобы основные объёмы отправлять зимой, однако на это существенно влияют погодные условия.