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Евро рухнул 

Рамблер + ещё 1 10 минут назад
Рубль продолжил укрепляться к доллару и евро, передает «Российская газета». В ходе торгов во вторник доллар потерял 16 копеек и к 20.25 мск стоил 63,85 рубля. Евро рухнул сразу на 38 копеек до 70,18 рубля.
Накануне евро обновил минимум июля — опустившись в ходе торгов до 70,11 рубля.
Аналитики считают, что на укрепление рубля работает ожидание налогового периода. 25 сентября в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ и акцизы суммарным объемом свыше 1,1 триллиона рублей. Именно с этим связан повышенный спрос на рублевую ликвидность.
Падение евро также связывают с выходом блока экономической активности с негативными показателями, на который рынки отреагировали резким снижением.
Рынки , Экономика , "Российская газета"
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