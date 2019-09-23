Евро рухнул

Рубль продолжил укрепляться к доллару и евро, передает «Российская газета». В ходе торгов во вторник доллар потерял 16 копеек и к 20.25 мск стоил 63,85 рубля. Евро рухнул сразу на 38 копеек до 70,18 рубля.

Накануне евро обновил минимум июля — опустившись в ходе торгов до 70,11 рубля.

Аналитики считают, что на укрепление рубля работает ожидание налогового периода. 25 сентября в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ и акцизы суммарным объемом свыше 1,1 триллиона рублей. Именно с этим связан повышенный спрос на рублевую ликвидность.

Падение евро также связывают с выходом блока экономической активности с негативными показателями, на который рынки отреагировали резким снижением.