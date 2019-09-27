Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 27 сентября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,6%, составив $56,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,96% — до $62,14 за баррель.