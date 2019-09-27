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Мировые цены на нефть снижаются
RT на русском
+
ещё 9
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 27 сентября.
Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,6%, составив $56,07 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,96% — до $62,14 за баррель.
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