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Мировые цены на нефть снижаются 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Мировые цены на нефть снижаются
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 27 сентября.
Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,6%, составив $56,07 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,96% — до $62,14 за баррель.
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Рынки , Цена на нефть
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