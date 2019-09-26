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Курс доллара: рубль снижается к евро и доллару 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Рубль снижается к евро и доллару
Фото: Reuters
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